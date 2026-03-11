Смертельное ДТП в Иглинском районе Башкирии: автобус протаранил легковушку на «встречке»

Утром 11 марта на дороге в Иглинском районе Башкортостана автобус вылетел на встречку и врезался в легковой автомобиль. Один человек погиб.

Утром 11 марта на 7-м километре автодороги Иглино — Кальтовка в Иглинском районе Башкортостана произошло лобовое столкновение автобуса «Неман» и легкового автомобиля Chery Tiggo 4.

По данным Госавтоинспекции, 66-летний водитель автобуса двигался от Иглино в направлении трассы М-5 «Урал» и допустил выезд на встречную полосу.

От удара 75-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Оба водителя были доставлены в больницу. Автобус выполнял вахтовые перевозки и на момент аварии следовал без пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в декабре 2025 года в Башкортостане произошла авария с вахтовым автобусом под Нефтекамском: водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся, двое пассажиров были госпитализированы.

По информации Министерства транспорта Республики Башкортостан, в 2025 году на дорогах региона погибли 375 человек — на 23 меньше, чем в 2024 году (398 погибших). При этом за 11 месяцев 2025 года Башкортостан занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — среди регионов Приволжского федерального округа.

В случае ДТП на территории Башкортостана граждане могут обратиться в дежурную часть Управления ГИБДД по РБ по телефону +7 (347) 235-51-11 (круглосуточно).

Участники и свидетели ДТП вправе зафиксировать обстоятельства аварии и обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. Если в ДТП есть пострадавшие, вызов экстренных служб осуществляется по единому номеру 112.