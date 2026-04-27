Смертельное ДТП произошло на дороге Белебей — Новосеменкино в Башкирии

Мужчина не справился с управлением на 24-м километре дороги Белебей — Новосеменкино. Автомобиль съехал в кювет и ударился о металлическое ограждение. Водитель скончался до прибытия скорой.
В Белебеевском районе Башкирии накануне утром на 24-м километре трассы Белебей — Новосеменкино погиб водитель легкового автомобиля. Республиканская госавтоинспекция подтвердила факт аварии.

За рулём ВАЗ-2106 находился 54-летний мужчина. Он потерял управление, после чего машина вылетела в кювет и врезалась в металлическое барьерное ограждение. Мужчина скончался до приезда скорой. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Напомним, 15 апреля 2026 года в том же районе случилась другая авария. На 28-м километре дороги Белебей — Приютово молодой водитель «Дэу Нексия» не удержал автомобиль на дороге, съехал в кювет, и машина перевернулась. Четверо пассажиров погибли на месте. Несовершеннолетнего водителя увезли в больницу в тяжёлом состоянии. По данным «Белебеевских известий», права у подростка отсутствовали.

По итогам первого полугодия 2025 года Башкирия заняла восьмое место из 89 регионов в рейтинге «РИА Новости» по минимальному числу аварий с пострадавшими. На тот момент в республике фиксировали 61,9 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей.

Однако уже по итогам девяти месяцев 2025 года Башкирия вошла в число регионов с наибольшим числом погибших в ДТП — 324 человека, что сравнимо с показателями Ростовской области, сообщил «Коммерсантъ».

По данным агентства «ПромРейтинг», по итогам всего 2025 года Башкортостан всё же выбыл из десятки регионов с максимальным числом ДТП. В 2024 году республика замыкала этот список.

