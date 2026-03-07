0
Происшествия

Смертельное ДТП на подъезде к М-12: в Уфимском районе погиб водитель «Датсуна»

В Уфимском районе Башкирии на трассе Р-240 столкнулись Haval Dargo и Datsun on-DO — 25-летний водитель легковушки погиб на месте.
Утром 7 марта на 19-м километре автодороги Р-240 (подъезд к М-12 «Восток») столкнулись два автомобиля.

По данным Госавтоинспекции, 44-летний водитель Haval Dargo выехал на полосу встречного движения и врезался в Datsun on-DO, за рулём которого находился 25-летний сотрудник ЦОДД.

Водитель «Датсуна» скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД и экстренные службы работают на месте, причины ДТП устанавливаются.

Серия аварий на Р-240 в Башкирии

Трасса Р-240 остаётся одной из самых опасных в регионе. 24 февраля на 23-м километре этой дороги водитель КамАЗа погиб в столкновении с попутным грузовиком. 28 февраля на 76-м километре в Кушнаренковском районе в массовой аварии с двумя большегрузами погибли водитель Ford Focus и его супруга — прокуратура взяла дело на контроль. 19 января фура Mercedes-Benz на 80-м километре выехала на встречную полосу и столкнулась с эвакуатором «ГАЗель Некст» — 38-летний водитель эвакуатора погиб на месте.

Участок Р-240 на километрах 17–22, рядом с местом сегодняшней аварии, ФКУ Упрдор «Приуралье» признало участком концентрации ДТП.

Статистика аварийности

По данным министра транспорта Башкортостана Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее. При этом за 11 месяцев 2025 года Башкортостан занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе.

На федеральных трассах республики число ДТП в 2025 году снизилось на 23,9%, пострадавших — на 22,9%, погибших — на 18,3%, сообщил и.о. начальника Управления дорог «Приуралье» Дмитрий Горб. На Р-240 в 2024 году погибли 11 человек.

В 2026 году Упрдор «Приуралье» планирует реконструкцию участков М-5 и Р-240 с расширением до четырёх и более полос, включая модернизацию обхода Стерлитамакской агломерации.

Основные причины аварий в регионе — превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Сообщить о ДТП или аварийном состоянии дороги можно по номеру 112, а также по телефону дежурной части ГИБДД Башкортостана: 8 (347) 235-09-00.

