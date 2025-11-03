Сломал шею на горке в Турции: туриста из Башкирии вернули домой спецбортом

Житель Стерлитамака неудачно съехал с горки на отдыхе в Анталье и сломал шею. После операции в Турции мужчину доставили бортом санавиации в Уфу для дальнейшего лечения.

По информации башкирского Минздрава, туриста, получившего серьёзную травму на отдыхе в Турции, успешно доставили в Уфу. Отпуск для жителя Стерлитамака, улетевшего с семьёй в Анталью, обернулся несчастным случаем буквально в первый же день.

Мужчина решил прокатиться с горки, но спуск закончился трагически — переломом шеи. Первую необходимую операцию ему провели турецкие медики. После этого родственники занялись организацией его перевозки на родину.

Санитарная авиация доставила пациента из Турции ©Минздрав Башкирии

Для эвакуации пациента задействовали санитарную авиацию. Спецборт доставил пострадавшего прямиком в Уфу, где его уже ждали врачи. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении РКБ имени Куватова.

Глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин сообщил, что, несмотря на тяжесть повреждений, состояние мужчины стабильное. На кадрах, которые появились в сети, видно, что пациент в сознании и может двигать конечностями.

Работа санавиации в Башкирии регулярно спасает жизни, доставляя пациентов из труднодоступных мест или, как в этом случае, из-за границы. Скорость транспортировки часто играет ключевую роль. По данным республиканского Минздрава, с начала 2025 года вертолёты эвакуировали в больницы 92 человека, из них 34 — дети.

Например, в сентябре санавиация экстренно доставила в Уфу 14-летнего подростка из Ишимбая с разрывом почки после падения с лошади. А летом борт санавиации в три раза быстрее доставил из Октябрьского ребёнка с травмой позвоночника, что позволило врачам вовремя начать лечение и избежать тяжёлых последствий.