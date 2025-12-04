0
50 минут
Происшествия

Следователи озвучили предварительную причину падения частного вертолета в Уфе

Следствие рассматривает две основные предварительные причины падении частного вертолета в Уфе: техническая неисправность и ошибка пилота. Борт опрокинулся на взлете.
спасатели на месте падения вертолета
©МЧС по Башкирии

Предварительными причинами падения частного вертолета в Уфе названы техническая неисправность и ошибка пилотирования. Такие версии, как сообщает «АиФ-Уфа», озвучили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

RuTube
©МВД по Башкирии

Инцидент произошел 4 декабря в Кировском районе столицы Башкирии, неподалеку от деревни Атаевка. Частный вертолет Eurocopter AS-350 опрокинулся при выполнении взлета с частной площадки на территории домовладения и получил значительные повреждения.

лежит вертолет
©МЧС по Башкирии

Воздушное судно с регистрационным номером RA-04057 принадлежит группе компаний «СтройТЭК». Единственным человеком на борту был пилот Нияз Фаритов, которого доставили в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму и переломы ребер.

Специалисты рассматривают две ключевые версии произошедшего. Первая — отказ техники, вторая — ошибка пилота. По некоторым данным, к аварии могло привести нарушение алгоритма при запуске двигателя вертолета.

вертолет лежит на боку
©Приволжская транспортная прокуратура

Происшествие классифицировано представителями Росавиации как авария. К расследованию подключился Межгосударственный авиационный комитет, который установит точные обстоятельства случившегося.

RuTube
©УГЗ Уфы

Это не первая авиакатастрофа с частными вертолетами в республике. Как сообщал портал news-bash.ru, в январе 2022 года крушение вертолета в Благовещенском районе унесло жизни двух человек, в том числе предпринимателя Андрея Олейника.

Другой трагический случай произошел в мае 2017 года. Тогда в Белорецком районе разбился Robinson-44, выполнявший авиалесоохранные работы. В результате той катастрофы погибли все три человека, находившиеся на борту.

