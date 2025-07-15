Сладкий запах смерти: поломка в авто едва не убила супругов из Уфы

Семейная пара из Уфы оказалась на больничной койке с тяжелейшим отравлением. Причиной стал не суррогатный алкоголь или испорченная еда, а неисправность в их собственном автомобиле

В Уфе врачи спасли семейную пару, получившую тяжелое отравление парами антифриза в собственном автомобиле. О происшествии сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Причиной инцидента стала неисправность системы охлаждения машины. Из-за повреждения испарялась охлаждающая жидкость (антифриз), содержащая токсичное вещество — этиленгликол. Пары этого яда заполнили салон, и супруги, ничего не подозревая, надышались ими во время поездки.

Их госпитализировали с признаками тяжёлой интоксикации. Врачи боролись за их жизнь в течение восьми дней. После интенсивной терапии состояние пациентов удалось стабилизировать: уровень печёночных ферментов снизился, а общее самочувствие улучшилось.