Сладкий запах смерти: поломка в авто едва не убила супругов из Уфы

В Уфе врачи спасли семейную пару, получившую тяжелое отравление парами антифриза в собственном автомобиле. О происшествии сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Причиной инцидента стала неисправность системы охлаждения машины. Из-за повреждения испарялась охлаждающая жидкость (антифриз), содержащая токсичное вещество — этиленгликол. Пары этого яда заполнили салон, и супруги, ничего не подозревая, надышались ими во время поездки.
Их госпитализировали с признаками тяжёлой интоксикации. Врачи боролись за их жизнь в течение восьми дней. После интенсивной терапии состояние пациентов удалось стабилизировать: уровень печёночных ферментов снизился, а общее самочувствие улучшилось.
Вопрос эксперту
- Как вообще можно отравиться парами антифриза?
Чаще всего это происходит из-за утечки в радиаторе отопителя (печки) автомобиля. Горячий антифриз испаряется, и его сладковатые пары попадают прямо в салон через систему вентиляции. При длительном нахождении в такой атмосфере происходит тяжёлое отравление.
- Какие симптомы у такого отравления и как его заподозрить?
Первые признаки могут напоминать обычное недомогание: головная боль, тошнота, рвота, головокружение, слабость. Самый главный тревожный звонок — появление в салоне автомобиля сладкого, приторного запаха. Если вы почувствовали такой «аромат», нужно немедленно остановиться, проветрить салон и ехать в автосервис.
- Чем так опасен этиленгликол, который содержится в антифризе?
Попадая в организм, этиленгликол в печени превращается в токсичные кислоты. Эти вещества поражают центральную нервную систему, сердце и, что самое главное, почки. Основная причина смерти при таких отравлениях — острая почечная недостаточность.
- Антифриз, незамерзайка, метанол — это всё одно и то же?
Нет, и путать их смертельно опасно.
- Антифриз (для двигателя): основа — этиленгликол. Очень токсичен, поражает почки.
- Незамерзайка (для стёкол): в легальной продукции основа — изопропиловый спирт. Он менее токсичен. Однако в дешёвых суррогатах часто используют метанол.
- Метанол (метиловый спирт): сильнейший яд. Всего 5-10 мл вызывают слепоту, а 30 мл — верную смерть. Именно отравления метанолом приводят к массовым трагедиям при употреблении поддельного алкоголя.
- Антифриз, незамерзайка, метанол — это всё одно и то же?
Нет, и путать их смертельно опасно.
- Антифриз (для двигателя): основа — этиленгликол. Очень токсичен, поражает почки.
- Незамерзайка (для стёкол): в легальной продукции основа — изопропиловый спирт. Он менее токсичен. Однако в дешёвых суррогатах часто используют метанол.
- Метанол (метиловый спирт): сильнейший яд. Всего 5-10 мл вызывают слепоту, а 30 мл — верную смерть. Именно отравления метанолом приводят к массовым трагедиям при употреблении поддельного алкоголя.
- Что делать, если я подозреваю утечку антифриза в своей машине?
Немедленно прекратите движение. Откройте все окна для проветривания. Обратитесь в автосервис для диагностики системы охлаждения, уделив особое внимание радиатору печки. До устранения неисправности эксплуатировать такой автомобиль крайне опасно.