Скончался еще один пострадавший во время ЧП на заводе в Башкирии

Сегодня в 9 утра не стало ещё одного пострадавшего после взрыва на заводе «Свеча» в Салавате. 51-летний мужчина умер в реанимации стерлитамакской больницы. Информацию подтвердили в минздраве Башкирии.

ЧП на предприятии по производству парафина произошло 16 мая — хлопок газовоздушной смеси, огонь, разрушения. Пожарные присвоили инциденту второй ранг сложности.

В МЧС говорят о нарушениях технологического процесса — печное оборудование не выдержало и взорвалось. Спасатели нашли под завалами тело 46-летнего рабочего.

Ещё четверых пострадавших сразу увезли в больницы. Трое с тяжелыми ожогами попали в реанимацию: 51-летний (тот самый, который сегодня скончался), 49-летний и 44-летний. Четвертый отделался ушибами таза и переломами.