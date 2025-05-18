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Скончался еще один пострадавший во время ЧП на заводе в Башкирии

©МЧС по Башкирии

Сегодня в 9 утра не стало ещё одного пострадавшего после взрыва на заводе «Свеча» в Салавате. 51-летний мужчина умер в реанимации стерлитамакской больницы. Информацию подтвердили в минздраве Башкирии.

ЧП на предприятии по производству парафина произошло 16 мая — хлопок газовоздушной смеси, огонь, разрушения. Пожарные присвоили инциденту второй ранг сложности.

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В МЧС говорят о нарушениях технологического процесса — печное оборудование не выдержало и взорвалось. Спасатели нашли под завалами тело 46-летнего рабочего.

Ещё четверых пострадавших сразу увезли в больницы. Трое с тяжелыми ожогами попали в реанимацию: 51-летний (тот самый, который сегодня скончался), 49-летний и 44-летний. Четвертый отделался ушибами таза и переломами.

происшествие в Салавате Салават
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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