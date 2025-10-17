0
СК возбудил дело после взрыва на «Авангарде» в Башкирии: восемь пострадавших

Вечером в Стерлитамаке на территории завода взрывчатки детонировал нитроузел. Восемь рабочих ранены, троих вытащили из-под обломков. СК начал проверку.
Вечером 17 октября в Стерлитамаке на территории оборонного завода «Авангард» прогремел мощный взрыв. Детонация произошла на нитроузле предприятия около 20:40 по местному времени. Восемь человек получили ранения, из-под завалов разрушенного цеха спасатели извлекли троих работников.

Взрыв был настолько сильным, что его слышали жители разных районов города. Вспышку видели из нескольких точек Стерлитамака. В расположенных рядом домах выбило окна, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Над заводом поднялся густой столб дыма, который был виден из любой части города.

Возбуждено уголовное дело

По факту происшествия региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело. Типовой квалификацией для подобных инцидентов служит статья 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

На месте работают следователи, сотрудники МЧС, МВД и других экстренных служб. Причины взрыва устанавливаются. По предварительной версии, авария могла произойти из-за нарушения техники безопасности работниками цеха.

Что производит завод

ФКП «Авангард» работает в Стерлитамаке с 1943 года. Предприятие производит промышленные взрывчатые вещества, комплектующие для систем реактивного залпового огня и занимается расснаряжением боеприпасов. Это единственное предприятие в Башкирии, которое утилизирует вооружение и военную технику. В 2022 году акции завода передали госкорпорации «Ростех».

Цех, где произошла детонация, имеет площадь более двух тысяч квадратных метров и получил серьезные повреждения. Все сотрудники предприятия были эвакуированы.

Похожие происшествия

Это не первое ЧП на заводе «Авангард». 4 августа 2024 года при взрыве газовоздушной смеси в цехе погибли три работника подрядной организации. СК тогда также возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ.

