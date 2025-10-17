СК возбудил дело после взрыва на «Авангарде» в Башкирии: восемь пострадавших

Вечером в Стерлитамаке на территории завода взрывчатки детонировал нитроузел. Восемь рабочих ранены, троих вытащили из-под обломков. СК начал проверку.

Вечером 17 октября в Стерлитамаке на территории оборонного завода «Авангард» прогремел мощный взрыв. Детонация произошла на нитроузле предприятия около 20:40 по местному времени. Восемь человек получили ранения, из-под завалов разрушенного цеха спасатели извлекли троих работников.

Момент взрыва на заводе Авангард ©Mash

Взрыв был настолько сильным, что его слышали жители разных районов города. Вспышку видели из нескольких точек Стерлитамака. В расположенных рядом домах выбило окна, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Над заводом поднялся густой столб дыма, который был виден из любой части города.

Момент взрыва на заводе Авангард ©Mash Batch

Возбуждено уголовное дело

По факту происшествия региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело. Типовой квалификацией для подобных инцидентов служит статья 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

На месте работают следователи, сотрудники МЧС, МВД и других экстренных служб. Причины взрыва устанавливаются. По предварительной версии, авария могла произойти из-за нарушения техники безопасности работниками цеха.

ЧП в Стерлитамаке ©Baza / Mash

Что производит завод

ФКП «Авангард» работает в Стерлитамаке с 1943 года. Предприятие производит промышленные взрывчатые вещества, комплектующие для систем реактивного залпового огня и занимается расснаряжением боеприпасов. Это единственное предприятие в Башкирии, которое утилизирует вооружение и военную технику. В 2022 году акции завода передали госкорпорации «Ростех».

Цех, где произошла детонация, имеет площадь более двух тысяч квадратных метров и получил серьезные повреждения. Все сотрудники предприятия были эвакуированы.

Похожие происшествия

Это не первое ЧП на заводе «Авангард». 4 августа 2024 года при взрыве газовоздушной смеси в цехе погибли три работника подрядной организации. СК тогда также возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ.