Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник над Башкирией

Утром 24 декабря российские военные уничтожили украинский дрон в небе над республикой. Аэропорт Уфы временно ограничивал полеты, но уже вернулся к обычному расписанию.
солдат с пулеметом
©Минобороны РФ

Беспилотник самолетного типа пытался атаковать объекты в регионе в промежуток с 07:00 до 10:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО перехватили аппарат, сообщает Минобороны РФ.

По предварительным данным, на земле разрушений нет, никто из жителей не пострадал. Из-за воздушной угрозы в международном аэропорту «Уфа» вводили план «Ковер»: авиаузлу пришлось задержать вылеты и перенаправить прибывающие борта. Сейчас ограничения сняты, рейсы выполняются по графику.

Обстановка в других регионах

Башкирия попала под массированный удар вместе с еще шестью регионами. Всего за три утренних часа военные сбили 23 беспилотника. Основной удар пришелся на Крым (9 сбитых дронов) и соседнюю Оренбургскую область (6 дронов). Единичные аппараты также уничтожили в Калужской, Брянской, Белгородской областях и над территорией Московской области.

Напомним, это не первая атака на регион за последние месяцы. 8 ноября 2025 года в небе над Башкирией также сбили один беспилотник. Тогда обломки не нанесли ущерба инфраструктуре.

Более масштабная попытка удара произошла 4 ноября 2025 года. Тогда дроны пытались атаковать промышленную зону в Стерлитамаке, но налет удалось отбить. Власти региона просят жителей при обнаружении подозрительных предметов в небе звонить по номеру 112 и не публиковать видео работы ПВО в соцсетях.

