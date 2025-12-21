0
12 часов
Происшествия

Школьный автобус вылетел на встречную полосу под Ижевском: 14 человек пострадали

Вечером 21 декабря в Увинском районе Удмуртии школьный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Changan. В результате аварии травмы получили 14 человек, в том числе восемь детей. Предварительная причина — нарушение правил обгона водителем автобуса.
школьный автобус после дтп
©МЧС по Башкирии
Содержание
  1. Хроника происшествия
  2. Кто пострадал
  3. Последствия и следствие

Хроника происшествия

Авария произошла около 18:00 на трассе Ижевск — Ува, недалеко от деревни Точкогурт.

По версии ГИБДД, 69-летний водитель школьного микроавтобуса «ГАЗ» начал обгон в месте, где это запрещено знаком. Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Changan под управлением 37-летнего мужчины. От удара передние части обеих машин получили значительные повреждения.

Чтобы предотвратить пожар, спасатели МЧС оперативно обесточили разбитые автомобили.

Кто пострадал

Всего в двух машинах находилось 14 человек. Помощь медиков понадобилась всем участникам аварии.

В школьном автобусе ехали:

  • Водитель.
  • Двое сопровождающих.
  • Семь детей.

В легковом автомобиле находились:

  • Водитель.
  • Трое пассажиров (среди них подросток 17 лет и ребенок 4 лет).

По данным врачей, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, еще четверо находятся в состоянии средней степени тяжести.

Последствия и следствие

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведомство проверяет инцидент по двум направлениям: нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 16 декабря в Башкирии, в Краснокамском районе, перевернулся вахтовый автобус. Водитель потерял управление на трассе Туймазы — Галаново и съехал в кювет. Тогда госпитализировали двоих пассажиров. Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг.

Утром 21 декабря, в тот же день, когда случилась авария в Удмуртии, похожее ДТП произошло в Ленинградской области. В Волховском районе микроавтобус с юными спортсменами съехал в кювет. В салоне находились шесть детей, ехавших на соревнования, обошлось без пострадавших.

Похожие записи
0
20.10.2025
Происшествия

С раздробленной ногой зажало в кабине: мать 30 детей из Башкирии попала в жёсткое ДТП, когда везла гуманитарную помощь на СВО

женщина с цветами
Мать 30 детей из Благовещенска везла гумпомощь на СВО, где служит её сын, и попала в жёсткую аварию. Женщину зажало в кабине, сейчас она в больнице.
0
21.07.2025
Происшествия

В Якутии автобус с 33 вахтовиками сорвался с 25-метрового обрыва: 13 человек погибли, 20 в больнице

Автобус с вахтовиками в Якутии упал в пропасть
В Якутии автобус с вахтовиками сорвался с 25-метрового обрыва. Погибли 13 человек, ещё 20 в больнице. Водитель не удержал машину на дороге.
0
30.10.2023
Происшествия

Массовая авария в центре Уфы с участием скорой, пострадали пассажиры

авария в уфе
В воскресенье, 29 октября, в столице Башкортостана произошла серьезная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи. По информации, поступившей от информационной службы Государственной инспекции
0
22.12.2025
Дороги и транспорт

В России повысятся цены на техосмотр в среднем на 9,7% с 1 января 2026 года

техосмотр
С 1 января 2026 года в России вырастут тарифы на технический осмотр (ТО) легковых автомобилей. Средний рост по стране составит 9,7%. Индексацию проводят региональные власти, опираясь на методику Федеральной
0
22.12.2025
Происшествия

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Альшеевском районе Башкирии

авто после дтп
В аварии на трассе Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки столкнулись три автомобиля. Погибли водитель и пассажиры отечественной легковушки, а также пассажир иномарки. На месте работают следователи и сотрудники ГАИ.
0
22.12.2025
Семья

С 1 февраля 2026 года супругам запретят брать две семейные ипотеки

ключи от квартиры лежат на деньгах
Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил ТАСС об ужесточении правил выдачи льготных кредитов. С 1 февраля 2026 года заработает принцип «одна семья — одна ипотека».
1
21.12.2025
Происшествия

В Башкирии подросток ударил ножом в горло участника драки у суда в Кармаскалах: пострадавший в коме

ссора между мужчинами
В селе Кармаскалы 17-летний подросток ударил ножом в шею молодого человека, который пытался остановить уличную драку. Пострадавший потерял сознание и впал в кому.
0
21.12.2025
Экономика

Средний чек на новостройки Уфы вырос до 7,2 млн рублей

строящийся дом
С января по ноябрь 2025 года бюджет покупки квартиры в новых домах Уфы увеличился на 7,5%. Теперь средняя квартира стоит 7,2 млн рублей. Спрос на этом фоне упал: застройщики продали на 13,8% меньше лотов, чем год назад.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.