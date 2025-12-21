Школьный автобус вылетел на встречную полосу под Ижевском: 14 человек пострадали

Вечером 21 декабря в Увинском районе Удмуртии школьный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Changan. В результате аварии травмы получили 14 человек, в том числе восемь детей. Предварительная причина — нарушение правил обгона водителем автобуса.

Хроника происшествия

Авария произошла около 18:00 на трассе Ижевск — Ува, недалеко от деревни Точкогурт.

По версии ГИБДД, 69-летний водитель школьного микроавтобуса «ГАЗ» начал обгон в месте, где это запрещено знаком. Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Changan под управлением 37-летнего мужчины. От удара передние части обеих машин получили значительные повреждения.

Чтобы предотвратить пожар, спасатели МЧС оперативно обесточили разбитые автомобили.

Кто пострадал

Всего в двух машинах находилось 14 человек. Помощь медиков понадобилась всем участникам аварии.

В школьном автобусе ехали:

Водитель.

Двое сопровождающих.

Семь детей.

В легковом автомобиле находились:

Водитель.

Трое пассажиров (среди них подросток 17 лет и ребенок 4 лет).

По данным врачей, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, еще четверо находятся в состоянии средней степени тяжести.

Последствия и следствие

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведомство проверяет инцидент по двум направлениям: нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 16 декабря в Башкирии, в Краснокамском районе, перевернулся вахтовый автобус. Водитель потерял управление на трассе Туймазы — Галаново и съехал в кювет. Тогда госпитализировали двоих пассажиров. Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг.

Утром 21 декабря, в тот же день, когда случилась авария в Удмуртии, похожее ДТП произошло в Ленинградской области. В Волховском районе микроавтобус с юными спортсменами съехал в кювет. В салоне находились шесть детей, ехавших на соревнования, обошлось без пострадавших.