Школьный автобус опрокинулся на дороге в Башкирии: пострадал подросток

В Давлекановском районе Башкирии 59-летний водитель не удержал школьный ПАЗик, и машина перевернулась. Один из подростков теперь в больнице

Днём 26 сентября в Башкирии перевернулся школьный автобус с детьми. Авария произошла на 5-м километре дороги Казангулово — Соколовка. Пострадал 15-летний подросток.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 59-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

В салоне находились трое старшеклассников, сопровождающий и водитель. Автобус развозил учеников лицея-интерната города Давлеканово по домам в сёла района.

©Прокуратура Башкирии

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и другие экстренные службы. Они выясняют точные причины аварии.