Происшествия

Школьный автобус опрокинулся на дороге в Башкирии: пострадал подросток

В Давлекановском районе Башкирии 59-летний водитель не удержал школьный ПАЗик, и машина перевернулась. Один из подростков теперь в больнице
©ГАИ по Башкирии

Днём 26 сентября в Башкирии перевернулся школьный автобус с детьми. Авария произошла на 5-м километре дороги Казангулово — Соколовка. Пострадал 15-летний подросток.

©ГАИ по Башкирии

По предварительной информации Госавтоинспекции, 59-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

©МЧС по Башкирии

В салоне находились трое старшеклассников, сопровождающий и водитель. Автобус развозил учеников лицея-интерната города Давлеканово по домам в сёла района.

©Прокуратура Башкирии
©МЧС по Башкирии

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и другие экстренные службы. Они выясняют точные причины аварии.

05.08.2025
Криминал

В Башкирии мужчина убил отца железным табуретом на глазах у собственной матери

дверь с табличкой судья
Страшная трагедия в Давлекановском районе Башкирии: сын во время пьяной ссоры из-за денег насмерть забил собственного отца железным табуретом. Свидетелем убийства стала его мать.
14.07.2025
Происшествия

Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

утонувший в водоеме
Черные выходные в Башкирии: 12 человек, включая двух подростков, утонули в водоёмах. Причинами стали пьяные споры, купание на диких пляжах и роковая беспечность
05.05.2025
Происшествия

Восьмилетний мальчик упал с трехметровой скалы в Башкирии

скорая помощь
В Башкирии восьмилетний мальчик сорвался со скалы высотой с однокомнатную квартиру в хрущевке. Об этом сегодня рассказал глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин. Ребёнок устроил себе незабываемые майские —
