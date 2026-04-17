Школьница в Башкирии отдала мошенникам семейный сейф с украшениями

Школьница в Башкирии по указанию телефонных мошенников вынесла из дома сейф с ювелирными украшениями и передала курьеру более 800 тысяч рублей. В МВД региона возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В Башкирии несовершеннолетняя стала очередной жертвой классического телефонного обмана — и добровольно отнесла аферистам семейный сейф с украшениями. С заявлением в полицию пришёл 45-летний отец девочки, сообщили в МВД по республике.

Схема раскручивалась по накатанному сценарию. Сперва подростку позвонил «курьер службы доставки цветов» и попросил продиктовать код из СМС — якобы для подтверждения заказа. Школьница код назвала. Дальше в игру вошли «специалист поддержки Госуслуг» и «сотрудник полиции». Девочке объявили: аккаунт её родителей взломан, с их счетов утекли деньги за рубеж, а самим родителям светит уголовное дело.

Перепуганному ребёнку внушили одно — молчать и слушаться. Ради «спасения» мамы и папы школьница вытащила из квартиры домашний сейф с ювелиркой и спрятала его под балконом. После этого села в такси, которое вызвали ей сами аферисты, и отправилась в соседний город. Там она лично вручила курьеру более 800 тысяч рублей — «для задокументирования».

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ищут как курьера, так и организаторов схемы.

Напомним, по данным МВД России, в 2025 году число несовершеннолетних, пострадавших от телефонных мошенников, выросло практически вдвое по сравнению с 2024-ым. Как сообщало ведомство в декабре 2025 года в своём Telegram-канале, это свидетельствует о «смещении фокуса мошенников в сторону молодёжи и цифровых схем, ориентированных на подростков». Параллельно число потерпевших среди пенсионеров снизилось на 17,4%.

Только в Москве за 2025 год и начало 2026-го территориальные ОМВД зарегистрировали 37 преступлений по статье 159 УК РФ, совершённых подростками под дистанционным влиянием аферистов. Об этом 2 апреля 2026 года сообщало ГУ МВД России по Москве со ссылкой на пресс-конференцию ведомства, материалы которой цитировал «Интерфакс».

За январь–июль 2025 года в России пострадавшими от онлайн-преступлений стали около 5 тысяч детей и подростков. Совокупный ущерб от таких преступлений может превышать 1 миллиард рублей.

К слову, схожие эпизоды фиксируются по всей стране. В феврале 2026 года в Челябинске школьница по указанию мошенников отдала курьеру семейный сейф с деньгами и украшениями на сумму свыше 8 миллионов рублей — об этом сообщала пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. В апреле 2026 года аналогичный случай был зафиксирован в Балашихе, где 14-летняя девочка передала сейф с более чем 1 миллионом рублей, писал «МК Московская область».