Школьница из Башкирии лишилась iPhone при попытке запустить Roblox

Мошенники удаленно заблокировали смартфон 14-летней жительницы Башкирии и потребовали выкуп. Девочка сама передала им пароль от учетной записи Apple ID, когда пыталась обойти ограничение доступа к игре.

Инцидент произошел после того, как 3 декабря доступ к платформе Roblox в России официально ограничили. Школьница нашла в интернете сайт, где обещали восстановить работу приложения. Для «установки» программы ресурс потребовал ввести логин и пароль от Apple ID.

Как только девочка ввела данные, ее смартфон перезагрузился и перешел в «режим пропажи». На экране появилось сообщение от мошенников с требованием перевести деньги. В случае отказа злоумышленники угрожали удалить все файлы и опубликовать личные данные ребенка в сети.

Родители отказались платить вымогателям и обратились в сервисный центр. Диагностика показала, что восстановить доступ программным путем без потери данных невозможно.

Единственным вариантом ремонта назвали перепрошивку платы стоимостью около 20 тысяч рублей, при этом вся информация с телефона будет удалена. Альтернативой предложили продать устройство на запчасти.

Что такое Roblox и почему его заблокировали

Roblox — это не просто игра, а глобальная метавселенная, где пользователи сами создают виртуальные миры и мини-игры. Платформа крайне популярна у детей и подростков: по данным на конец 2025 года, Россия входила в топ-3 стран по числу активных игроков (около 7 миллионов человек ежедневно).

3 декабря Роскомнадзор заблокировал сервис на территории РФ. Официальная причина — отказ владельцев удалять противоправный контент. Ведомство обнаружило на платформе материалы с оправданием терроризма, экстремизма, а также пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).​

Именно на фоне этой блокировки активизировались мошенники, предлагающие «быстрые способы» обхода запрета, которые в итоге приводят к потере гаджетов и денег.

Сотрудники сервисов отмечают всплеск подобных обращений. Только в одну уфимскую мастерскую за сутки принесли 15 заблокированных айфонов. Во всех случаях владельцы пытались вернуть доступ к Roblox.

Это не первый случай крупного мошенничества с участием подростков в регионе за последний месяц. В начале декабря 16-летний уфимец перевел аферистам 12,5 миллиона рублей. Он взял деньги из родительского сейфа, поверив звонку о необходимости «спасти сбережения».

По данным news-bash.ru, за 10 месяцев 2025 года жители Башкирии отдали телефонным мошенникам около 3 миллиардов рублей. Жертвами обмана все чаще становятся дети, которые ищут способы обойти блокировки популярных сервисов или заработать в интернете.