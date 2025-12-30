0
1 час
Происшествия

Школьница из Башкирии лишилась iPhone при попытке запустить Roblox

Мошенники удаленно заблокировали смартфон 14-летней жительницы Башкирии и потребовали выкуп. Девочка сама передала им пароль от учетной записи Apple ID, когда пыталась обойти ограничение доступа к игре.
смартфон в руках
©Imagen

Инцидент произошел после того, как 3 декабря доступ к платформе Roblox в России официально ограничили. Школьница нашла в интернете сайт, где обещали восстановить работу приложения. Для «установки» программы ресурс потребовал ввести логин и пароль от Apple ID.

Как только девочка ввела данные, ее смартфон перезагрузился и перешел в «режим пропажи». На экране появилось сообщение от мошенников с требованием перевести деньги. В случае отказа злоумышленники угрожали удалить все файлы и опубликовать личные данные ребенка в сети.

Родители отказались платить вымогателям и обратились в сервисный центр. Диагностика показала, что восстановить доступ программным путем без потери данных невозможно.

Единственным вариантом ремонта назвали перепрошивку платы стоимостью около 20 тысяч рублей, при этом вся информация с телефона будет удалена. Альтернативой предложили продать устройство на запчасти.

Что такое Roblox и почему его заблокировали

Roblox — это не просто игра, а глобальная метавселенная, где пользователи сами создают виртуальные миры и мини-игры. Платформа крайне популярна у детей и подростков: по данным на конец 2025 года, Россия входила в топ-3 стран по числу активных игроков (около 7 миллионов человек ежедневно).

3 декабря Роскомнадзор заблокировал сервис на территории РФ. Официальная причина — отказ владельцев удалять противоправный контент. Ведомство обнаружило на платформе материалы с оправданием терроризма, экстремизма, а также пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).​

Именно на фоне этой блокировки активизировались мошенники, предлагающие «быстрые способы» обхода запрета, которые в итоге приводят к потере гаджетов и денег.

Сотрудники сервисов отмечают всплеск подобных обращений. Только в одну уфимскую мастерскую за сутки принесли 15 заблокированных айфонов. Во всех случаях владельцы пытались вернуть доступ к Roblox.

Это не первый случай крупного мошенничества с участием подростков в регионе за последний месяц. В начале декабря 16-летний уфимец перевел аферистам 12,5 миллиона рублей. Он взял деньги из родительского сейфа, поверив звонку о необходимости «спасти сбережения».

По данным news-bash.ru, за 10 месяцев 2025 года жители Башкирии отдали телефонным мошенникам около 3 миллиардов рублей. Жертвами обмана все чаще становятся дети, которые ищут способы обойти блокировки популярных сервисов или заработать в интернете.

Похожие записи
0
30.12.2025
Новости

В Башкирии с 31 декабря вводится особый противопожарный режим

заснеженная елка в лесу
С 31 декабря в Башкирии действует особый противопожарный режим. До 11 января 2026 года запускать фейерверки разрешено только на специальных площадках, а штрафы за нарушения выросли в два раза.
0
29.12.2025
Новости

В Башкирии усилят охрану мест массовых гуляний из-за риска атак БПЛА

заставка news-bash
Власти Башкирии ужесточили охрану мест массовых гуляний из-за риска диверсий и атак беспилотников. На площадках выставят частную охрану, а жителей научат действовать при воздушной тревоге.
0
29.12.2025
Новости

Владимир Путин подписал ряд новых законов в конце 2025 года

владимир путин
Президент подписал законы о повышении штрафов за перевозку детей и тонировку. Введены электронные студенческие билеты и реестр перевозчиков.
0
29.12.2025
Образование

Родители уфимских школьников требуют убрать камеры из туалетов лицея № 123

камера видеонаблюдения в углу
В Уфе родители учеников лицея № 123 добиваются демонтажа камер видеонаблюдения, которые администрация установила в школьных уборных. Взрослые считают это нарушением личных границ детей, руководство школы
0
25.12.2025
Новости

В аэропорту Уфы на службу заступила собака в новогоднем костюме

собака в новогоднем костюме
В международном аэропорту Уфы на дежурство заступил английский кокер-спаниель по кличке Чита. Собака проверяет багаж и ручную кладь пассажиров на наличие взрывчатки и боеприпасов, работая в праздничной накидке.
0
24.12.2025
Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник над Башкирией

солдат с пулеметом
Утром 24 декабря российские военные уничтожили украинский дрон в небе над республикой. Аэропорт Уфы временно ограничивал полеты, но уже вернулся к обычному расписанию.
0
18.12.2025
Новости

Мишура до тюрьмы доведет: за новогодний декор на работе грозит 7 лет колонии

новогодние игрушки
Создание праздничной атмосферы в офисе может грозить штрафом до 400 тысяч рублей или реальным сроком. Юрист рассказал, как избежать наказания.
0
17.12.2025
Новости

В Общественной палате предложили запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

смартфон лежит на столе
Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, предложил законодательно ограничить доступ к социальным сетям для граждан младше 16 лет, сообщает РИА Новости.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.