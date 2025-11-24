0
30 минут
Происшествия

Школьники в Стерлитамаке отмоют сквер после побега от мэра

Глава Стерлитамака застал школьников за порчей стендов. После побега их нашли полицейские: теперь подростки отмоют все, что успели испачкать.
вандалы в городе и мэр
©Эмиль Шаймарданов / ВКонтакте

Развязку истории с погромом в городском парке опубликовал в своем Telegram-канале глава администрации Стерлитамака. Эмиль Шаймарданов сообщил, что личности всех участников инцидента оперативно установлены.

Мэр Стерлитамака спугнул вандалов
RuTube
©UTV

События произошли накануне вечером в сквере имени Салавата Юлаева, где компания несовершеннолетних проверяла на прочность информационные щиты, сопровождая удары громкой нецензурной бранью. Мэр города, оказавшийся поблизости, сделал замечание агрессивной молодежи, однако нарушители предпочли не вступать в диалог и спешно ретировались.

подростки с родителями
©Эмиль Шаймарданов / Telegram

Безнаказанность продлилась недолго: сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили беглецов, которыми оказались местные школьники. Воспитательная беседа состоялась уже в стенах УВД, куда пригласили и родителей юных дебоширов. Разговор, по словам мэра, вышел долгим и предметным.

Шаймарданов на конкретных цифрах разъяснил семьям, сколько бюджетных средств уходит на восстановление поломанного имущества и оплату труда рабочих. Эти деньги могли быть направлены на новые проекты благоустройства, но вынужденно тратятся на ремонт того, что уничтожили сами горожане.

подростки отмывают стенд
©Эмиль Шаймарданов / Telegram

Финалом встречи стали извинения со стороны подростков и их законных представителей. Школьники проявили инициативу и пообещали самостоятельно отмыть и привести в порядок пострадавшие конструкции. Глава города отметил, что движущей силой должна быть внутренняя культура, а не страх перед санкциями.

Подобные шалости часто заканчиваются административной ответственностью для взрослых. Согласно статье 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних родителям грозят штрафы, а гражданский кодекс (ст. 1073) обязывает их полностью возмещать причиненный детьми материальный ущерб.

