Школьники в Стерлитамаке отмоют сквер после побега от мэра

Развязку истории с погромом в городском парке опубликовал в своем Telegram-канале глава администрации Стерлитамака. Эмиль Шаймарданов сообщил, что личности всех участников инцидента оперативно установлены.
События произошли накануне вечером в сквере имени Салавата Юлаева, где компания несовершеннолетних проверяла на прочность информационные щиты, сопровождая удары громкой нецензурной бранью. Мэр города, оказавшийся поблизости, сделал замечание агрессивной молодежи, однако нарушители предпочли не вступать в диалог и спешно ретировались.
Безнаказанность продлилась недолго: сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили беглецов, которыми оказались местные школьники. Воспитательная беседа состоялась уже в стенах УВД, куда пригласили и родителей юных дебоширов. Разговор, по словам мэра, вышел долгим и предметным.
Шаймарданов на конкретных цифрах разъяснил семьям, сколько бюджетных средств уходит на восстановление поломанного имущества и оплату труда рабочих. Эти деньги могли быть направлены на новые проекты благоустройства, но вынужденно тратятся на ремонт того, что уничтожили сами горожане.
Финалом встречи стали извинения со стороны подростков и их законных представителей. Школьники проявили инициативу и пообещали самостоятельно отмыть и привести в порядок пострадавшие конструкции. Глава города отметил, что движущей силой должна быть внутренняя культура, а не страх перед санкциями.
Подобные шалости часто заканчиваются административной ответственностью для взрослых. Согласно статье 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних родителям грозят штрафы, а гражданский кодекс (ст. 1073) обязывает их полностью возмещать причиненный детьми материальный ущерб.