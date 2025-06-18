Школьник на дорогом мотоцикле протаранил коляску с младенцем в Уфе

Подросток из Уфы устроил ДТП, катаясь на мотоцикле без прав, сообщили в ГИБДД. Тринадцатилетний школьник на двухколесном транспорте врезался в 12-летнюю девочку, которая катила коляску с двухмесячным малышом.
Инцидент случился на улице Почтовой в районе Шакши. Юный мотоциклист мчался на Progasi Super Max и не заметил идущих навстречу пешеходов. От удара все участники инцидента получили травмы и были госпитализированы.
Медики диагностировали у двухмесячного ребенка серьезные травмы — малыш остался на стационарном лечении. Девочка-подросток получила перелом правой голени, а виновник аварии отделался ожогом от выхлопной трубы собственного мотоцикла.
Сотрудники ГИБДД теперь выясняют, каким образом у школьника оказался дорогостоящий транспорт. Стоимость мотоцикла Progasi Super Max достигает 200 тысяч рублей. Эта модель развивает скорость до 120 км/ч и предназначена для взрослых водителей.
Инспекторы отмечают, что подобные нарушения в Шакше происходят регулярно. В апреле текущего года им пришлось изымать мопед у 16-летнего подростка, который также гонял без водительских прав.
Проблема детей-водителей в Башкирии приобретает угрожающие масштабы. За первые четыре месяца 2025 года зафиксировано 101 ДТП с участием несовершеннолетних — это на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Особую тревогу вызывает рост аварий с детьми-водителями на 16,7%, при этом в пяти случаях из семи подростки управляли именно мототранспортом.
Эксперты связывают всплеск таких происшествий с доступностью мощной техники и попустительством родителей. По данным News-Bash за 2025 год, несовершеннолетние совершили уже семь автоаварий, причем большинство — на мотоциклах и питбайках. Спасатели призывают взрослых запретить детям опасные покатушки, однако родители продолжают покупать «железных коней», игнорируя предупреждения.
Последствия для родителей при управлении ребенком мотоциклом
Когда несовершеннолетний управляет мотоциклом без соответствующих прав, родители и взрослые, предоставившие такую возможность, сталкиваются с серьезными правовыми последствиями. Ответственность наступает по нескольким направлениям: административная, гражданская и в отдельных случаях даже уголовная.
Административная ответственность
Штраф за передачу управления несовершеннолетнему
Самое серьезное наказание ждет взрослого, который передал мотоцикл ребенку без прав. Согласно части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, штраф составляет 30 000 рублей. Кроме того, транспортное средство задерживается и отправляется на штрафстоянку со всеми сопутствующими расходами.
Ответственность по статье 5.35 КоАП РФ
Родители могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Наказание включает:
- Предупреждение или штраф до 500 рублей
- Рассмотрение дела комиссией по делам несовершеннолетних.
Штрафы для несовершеннолетнего водителя
Если ребенку исполнилось 16 лет, он может быть привлечен к административной ответственности:
- За управление без прав: 5 000-15 000 рублей
- За отсутствие регистрации ТС: 500-800 рублей
- За езду без шлема: 1 000 рублей
- За отсутствие ОСАГО: 500-800 рублей.
Гражданская ответственность
Возмещение ущерба при ДТП
Родители несут материальную ответственность за действия своих детей:
Дети до 14 лет: Полная ответственность лежит на родителях или опекунах.
Подростки 14-18 лет: Несовершеннолетние отвечают самостоятельно, но если у них нет доходов или имущества, ущерб возмещают родители полностью или в недостающей части.
Отсутствие страхового покрытия
Поскольку несовершеннолетний не вписан в полис ОСАГО, страховая компания не покроет ущерб. Все расходы на восстановление чужого имущества и лечение пострадавших лягут на семью нарушителя.
Возможные уголовные последствия
Тяжкие ДТП с летальным исходом
Эксперты обсуждают введение уголовной ответственности для родителей в случаях, когда ребенок становится виновником ДТП с тяжкими последствиями. Хотя пока такой практики нет, Движение автомобилистов России предлагает привлекать родителей к уголовной ответственности за смерть людей по вине их детей.
Статья 264 УК РФ для подростков
Несовершеннолетние от 16 лет могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия. Наказание включает:
- Ограничение свободы до 3 лет
- Принудительные работы до 5 лет
- Лишение свободы до 9 лет
- Лишение права управления ТС до 3 лет.
Особенности для разных возрастных групп
До 16 лет
- Административное производство прекращается
- Ребенок отстраняется от управления
- Мотоцикл помещается на штрафстоянку
- Информация направляется в комиссию по делам несовершеннолетних.
От 16 лет
- Полная административная ответственность
- Штрафы до 30 000 рублей за управление без прав
- Возможность уголовного преследования при тяжких последствиях.
Дополнительные риски
Помимо правовых последствий, родители рискуют здоровьем и жизнью своих детей. Мотоцикл является источником повышенной опасности, а несовершеннолетние водители не обладают достаточными навыками и знанием ПДД для безопасного управления.