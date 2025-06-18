Школьник на дорогом мотоцикле протаранил коляску с младенцем в Уфе

Подросток из Уфы устроил ДТП, катаясь на мотоцикле без прав, сообщили в ГИБДД. Тринадцатилетний школьник на двухколесном транспорте врезался в 12-летнюю девочку, которая катила коляску с двухмесячным малышом.

Инцидент случился на улице Почтовой в районе Шакши. Юный мотоциклист мчался на Progasi Super Max и не заметил идущих навстречу пешеходов. От удара все участники инцидента получили травмы и были госпитализированы.

Медики диагностировали у двухмесячного ребенка серьезные травмы — малыш остался на стационарном лечении. Девочка-подросток получила перелом правой голени, а виновник аварии отделался ожогом от выхлопной трубы собственного мотоцикла.

Сотрудники ГИБДД теперь выясняют, каким образом у школьника оказался дорогостоящий транспорт. Стоимость мотоцикла Progasi Super Max достигает 200 тысяч рублей. Эта модель развивает скорость до 120 км/ч и предназначена для взрослых водителей.

Инспекторы отмечают, что подобные нарушения в Шакше происходят регулярно. В апреле текущего года им пришлось изымать мопед у 16-летнего подростка, который также гонял без водительских прав.

Проблема детей-водителей в Башкирии приобретает угрожающие масштабы. За первые четыре месяца 2025 года зафиксировано 101 ДТП с участием несовершеннолетних — это на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Особую тревогу вызывает рост аварий с детьми-водителями на 16,7%, при этом в пяти случаях из семи подростки управляли именно мототранспортом.

Эксперты связывают всплеск таких происшествий с доступностью мощной техники и попустительством родителей. По данным News-Bash за 2025 год, несовершеннолетние совершили уже семь автоаварий, причем большинство — на мотоциклах и питбайках. Спасатели призывают взрослых запретить детям опасные покатушки, однако родители продолжают покупать «железных коней», игнорируя предупреждения.

Последствия для родителей при управлении ребенком мотоциклом

Когда несовершеннолетний управляет мотоциклом без соответствующих прав, родители и взрослые, предоставившие такую возможность, сталкиваются с серьезными правовыми последствиями. Ответственность наступает по нескольким направлениям: административная, гражданская и в отдельных случаях даже уголовная.

Административная ответственность

Штраф за передачу управления несовершеннолетнему

Самое серьезное наказание ждет взрослого, который передал мотоцикл ребенку без прав. Согласно части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, штраф составляет 30 000 рублей. Кроме того, транспортное средство задерживается и отправляется на штрафстоянку со всеми сопутствующими расходами.

Ответственность по статье 5.35 КоАП РФ

Родители могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Наказание включает:

Предупреждение или штраф до 500 рублей

Рассмотрение дела комиссией по делам несовершеннолетних.

Штрафы для несовершеннолетнего водителя

Если ребенку исполнилось 16 лет, он может быть привлечен к административной ответственности:

За управление без прав: 5 000-15 000 рублей

За отсутствие регистрации ТС: 500-800 рублей

За езду без шлема: 1 000 рублей

За отсутствие ОСАГО: 500-800 рублей.

Гражданская ответственность

Возмещение ущерба при ДТП

Родители несут материальную ответственность за действия своих детей:

Дети до 14 лет: Полная ответственность лежит на родителях или опекунах.

Подростки 14-18 лет: Несовершеннолетние отвечают самостоятельно, но если у них нет доходов или имущества, ущерб возмещают родители полностью или в недостающей части.

Отсутствие страхового покрытия

Поскольку несовершеннолетний не вписан в полис ОСАГО, страховая компания не покроет ущерб. Все расходы на восстановление чужого имущества и лечение пострадавших лягут на семью нарушителя.

Возможные уголовные последствия

Тяжкие ДТП с летальным исходом

Эксперты обсуждают введение уголовной ответственности для родителей в случаях, когда ребенок становится виновником ДТП с тяжкими последствиями. Хотя пока такой практики нет, Движение автомобилистов России предлагает привлекать родителей к уголовной ответственности за смерть людей по вине их детей.

Статья 264 УК РФ для подростков

Несовершеннолетние от 16 лет могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия. Наказание включает:

Ограничение свободы до 3 лет

Принудительные работы до 5 лет

Лишение свободы до 9 лет

Лишение права управления ТС до 3 лет.

Особенности для разных возрастных групп

До 16 лет

Административное производство прекращается

Ребенок отстраняется от управления

Мотоцикл помещается на штрафстоянку

Информация направляется в комиссию по делам несовершеннолетних.

От 16 лет

Полная административная ответственность

Штрафы до 30 000 рублей за управление без прав

Возможность уголовного преследования при тяжких последствиях.

Дополнительные риски

Помимо правовых последствий, родители рискуют здоровьем и жизнью своих детей. Мотоцикл является источником повышенной опасности, а несовершеннолетние водители не обладают достаточными навыками и знанием ПДД для безопасного управления.