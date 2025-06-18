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Школьник на дорогом мотоцикле протаранил коляску с младенцем в Уфе

©ГАИ по Уфе

Подросток из Уфы устроил ДТП, катаясь на мотоцикле без прав, сообщили в ГИБДД. Тринадцатилетний школьник на двухколесном транспорте врезался в 12-летнюю девочку, которая катила коляску с двухмесячным малышом.

Инцидент случился на улице Почтовой в районе Шакши. Юный мотоциклист мчался на Progasi Super Max и не заметил идущих навстречу пешеходов. От удара все участники инцидента получили травмы и были госпитализированы.

Медики диагностировали у двухмесячного ребенка серьезные травмы — малыш остался на стационарном лечении. Девочка-подросток получила перелом правой голени, а виновник аварии отделался ожогом от выхлопной трубы собственного мотоцикла.

Сотрудники ГИБДД теперь выясняют, каким образом у школьника оказался дорогостоящий транспорт. Стоимость мотоцикла Progasi Super Max достигает 200 тысяч рублей. Эта модель развивает скорость до 120 км/ч и предназначена для взрослых водителей.

Инспекторы отмечают, что подобные нарушения в Шакше происходят регулярно. В апреле текущего года им пришлось изымать мопед у 16-летнего подростка, который также гонял без водительских прав.

Проблема детей-водителей в Башкирии приобретает угрожающие масштабы. За первые четыре месяца 2025 года зафиксировано 101 ДТП с участием несовершеннолетних — это на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Особую тревогу вызывает рост аварий с детьми-водителями на 16,7%, при этом в пяти случаях из семи подростки управляли именно мототранспортом.

Эксперты связывают всплеск таких происшествий с доступностью мощной техники и попустительством родителей. По данным News-Bash за 2025 год, несовершеннолетние совершили уже семь автоаварий, причем большинство — на мотоциклах и питбайках. Спасатели призывают взрослых запретить детям опасные покатушки, однако родители продолжают покупать «железных коней», игнорируя предупреждения.

Последствия для родителей при управлении ребенком мотоциклом

Когда несовершеннолетний управляет мотоциклом без соответствующих прав, родители и взрослые, предоставившие такую возможность, сталкиваются с серьезными правовыми последствиями. Ответственность наступает по нескольким направлениям: административная, гражданская и в отдельных случаях даже уголовная.

Административная ответственность

Штраф за передачу управления несовершеннолетнему

Самое серьезное наказание ждет взрослого, который передал мотоцикл ребенку без прав. Согласно части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, штраф составляет 30 000 рублей. Кроме того, транспортное средство задерживается и отправляется на штрафстоянку со всеми сопутствующими расходами.

Ответственность по статье 5.35 КоАП РФ

Родители могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Наказание включает:

  • Предупреждение или штраф до 500 рублей
  • Рассмотрение дела комиссией по делам несовершеннолетних.

Штрафы для несовершеннолетнего водителя

Если ребенку исполнилось 16 лет, он может быть привлечен к административной ответственности:

  • За управление без прав: 5 000-15 000 рублей
  • За отсутствие регистрации ТС: 500-800 рублей
  • За езду без шлема: 1 000 рублей
  • За отсутствие ОСАГО: 500-800 рублей.

Гражданская ответственность

Возмещение ущерба при ДТП

Родители несут материальную ответственность за действия своих детей:

Дети до 14 лет: Полная ответственность лежит на родителях или опекунах.

Подростки 14-18 лет: Несовершеннолетние отвечают самостоятельно, но если у них нет доходов или имущества, ущерб возмещают родители полностью или в недостающей части.

Отсутствие страхового покрытия

Поскольку несовершеннолетний не вписан в полис ОСАГО, страховая компания не покроет ущерб. Все расходы на восстановление чужого имущества и лечение пострадавших лягут на семью нарушителя.

Возможные уголовные последствия

Тяжкие ДТП с летальным исходом

Эксперты обсуждают введение уголовной ответственности для родителей в случаях, когда ребенок становится виновником ДТП с тяжкими последствиями. Хотя пока такой практики нет, Движение автомобилистов России предлагает привлекать родителей к уголовной ответственности за смерть людей по вине их детей.

Статья 264 УК РФ для подростков

Несовершеннолетние от 16 лет могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия. Наказание включает:

  • Ограничение свободы до 3 лет
  • Принудительные работы до 5 лет
  • Лишение свободы до 9 лет
  • Лишение права управления ТС до 3 лет.

Особенности для разных возрастных групп

До 16 лет

  • Административное производство прекращается
  • Ребенок отстраняется от управления
  • Мотоцикл помещается на штрафстоянку
  • Информация направляется в комиссию по делам несовершеннолетних.

От 16 лет

  • Полная административная ответственность
  • Штрафы до 30 000 рублей за управление без прав
  • Возможность уголовного преследования при тяжких последствиях.

Дополнительные риски

Помимо правовых последствий, родители рискуют здоровьем и жизнью своих детей. Мотоцикл является источником повышенной опасности, а несовершеннолетние водители не обладают достаточными навыками и знанием ПДД для безопасного управления.

ДТП в Уфе происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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