Происшествия

Школьник из Башкирии вел дневник перед нападением на гимназию и мечтал о тюрьме

Девятиклассник гимназии №16 в Уфе вел онлайн-дневник перед нападением на школу, где объяснял свой поступок желанием попасть за решетку и накопленной агрессией после перевода в новый класс.
школьник с травматом
3 февраля  девятиклассник уфимской гимназии №16 пришел на занятия с пневматической винтовкой Crosman AK1 и петардой. Подросток выстрелил пластиковыми пульками в учителя и одноклассников, а затем устроил небольшой взрыв. Серьезных травм удалось избежать — оружие по конструкции оказалось близким к игрушечному. Об инциденте сообщает канал «Честно говоря» и «Честный Репортаж».

Онлайн-исповедь

Выяснилось, что школьник вел личный блог, где подробно описывал изменения в своем психическом состоянии. Еще осенью 2025 года парень признавался в переполнявших его агрессии и уверенности, которые выливались в постоянные конфликты. Однако за несколько месяцев до нападения тактика резко сменилась: он перешел в режим «терпения», но не из-за смирения, а для накопления злости перед решающим действием.

Мечты о колонии

Подросток открыто заявлял о готовности оказаться за решеткой, считая исправительное учреждение идеальным местом для настоящего взросления. Парень писал, что на свободе пресытился всем: развлечениями, саморазвитием и прочими радостями жизни. Отдельным пунктом недовольства стал перевод в нынешний класс, который, по его словам, ему категорически не подходил.

Реакция властей

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал случившееся, предположив, что причиной могла стать глубокая обида школьника на сверстников после смены коллектива. Сейчас в квартире подростка работают следователи и проводятся обыски. Брат задержанного утверждает, что ничего не знал о планах родственника. Правоохранители возбудили уголовные дела, включая дело о халатности, а самому нападавшему предстоит пройти серию экспертиз.

