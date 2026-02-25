0
Происшествия

Шестеро в кювете: на трассе в Башкирии после опрокидывания Largus погиб 20-летний пассажир

В Белорецком районе Башкирии Lada Largus вылетела с дороги и перевернулась. Один пассажир погиб, пятеро попали в больницу.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

На трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Белорецком районе ночью произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция Башкирии, 25-летний водитель Lada Largus на повороте не удержал автомобиль — машину занесло в кювет, после чего она опрокинулась.

20-летний пассажир погиб на месте. Ещё пятеро человек в салоне получили травмы различной степени тяжести — медики экстренно их госпитализировали.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии. Следователи устанавливают точные обстоятельства и причины ДТП.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Хроника аварий на трассе Стерлитамак — Магнитогорск

На трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск регулярно происходят тяжёлые аварии. В июле 2025 года на этой же дороге 23-летний водитель Opel Astra не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась — тогда погибли двое пассажиров: 16-летняя девушка и 18-летний юноша. В сентябре 2025 года на 218-м километре этой трассы Skoda Octavia столкнулась с Lada Largus — водитель отечественного автомобиля погиб, сообщала Госавтоинспекция РБ.

В феврале 2025 года на 299-м километре той же автодороги рейсовый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz — два человека погибли, десять пострадали. Следствие возбудило уголовное дело в отношении водителя автобуса. В ноябре 2024 года на 191-м километре трассы столкнулись Toyota RAV4 и Hyundai Elantra — водитель погиб, четверых пострадавших, включая троих детей, госпитализировали.

Статистика ДТП в Башкирии: 375 погибших за 2025 год

По данным ГАИ Башкирии, за 2025 год в республике произошло 2675 ДТП, в которых погибли 375 человек, 3220 получили ранения. Министр транспорта РБ Любовь Минакова сообщила, что количество аварий снизилось на 9,5%, а число пострадавших — на 10,5% по сравнению с 2024 годом.

