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«Шакман» протаранил семейный ВАЗ в Башкирии

©Владимир Севастьянов

Страшная смертельная авария произошла днем в понедельник на первом километре дороги Учалы-Межозерный в Башкирии. Об этом сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов. Семейный ВАЗ-2110 влетел в китайский грузовик Shacman, который двигался по встречной полосе.

Водитель «десятки» и одна из пассажирок скончались мгновенно. Четверых других людей из салона легковушки увезли в больницу с травмами — среди пострадавших оказались двое детей.

Место аварии оцепили стражи порядка. Следователи и криминалисты начали разбираться в причинах смертельного столкновения.

К месту трагедии выехало руководство ГИБДД Башкортостана для контроля расследования. Эксперты восстанавливают картину происшествия по следам торможения и деформации машин.

RuTube

Водитель грузовика остался жив и дает показания следствию. Версии случившегося пока не озвучиваются — специалисты изучают все обстоятельства лобового удара.

Дорога Учалы-Межозерный считается одной из проблемных в регионе из-за узкой проезжей части. Водители грузовиков часто выезжают на «встречку» при обгонах.

ДТП в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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