«Шакман» протаранил семейный ВАЗ в Башкирии

Страшная смертельная авария произошла днем в понедельник на первом километре дороги Учалы-Межозерный в Башкирии. Об этом сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов. Семейный ВАЗ-2110 влетел в китайский грузовик Shacman, который двигался по встречной полосе.

Водитель «десятки» и одна из пассажирок скончались мгновенно. Четверых других людей из салона легковушки увезли в больницу с травмами — среди пострадавших оказались двое детей.

Место аварии оцепили стражи порядка. Следователи и криминалисты начали разбираться в причинах смертельного столкновения.

К месту трагедии выехало руководство ГИБДД Башкортостана для контроля расследования. Эксперты восстанавливают картину происшествия по следам торможения и деформации машин.

Водитель грузовика остался жив и дает показания следствию. Версии случившегося пока не озвучиваются — специалисты изучают все обстоятельства лобового удара.