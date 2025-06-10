Сгубила горсть травы: в Башкирии погиб танцор известного певца

О трагической гибели артиста Азамата Загирова рассказал его руководитель, популярный в Башкирии певец Ришат Тухватуллин. Молодой человек был танцовщиком в его коллективе и недавно поехал на малую родину в Бураевский район.

Азамат, как и многие сельчане, отправился с близкими собирать свербигу, которая росла, как оказалось, в опасной близости от обработанных агрохимией угодий.

Ничего не подозревавшая семья приготовила собранные растения. Позже выяснилось, что соседнее хозяйство распыляло на полях ядовитые вещества. Предполагается, что ветер разнёс отраву по всей округе, сделав дикую флору смертельно опасной.

Спустя некоторое время танцор почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, и самочувствие стремительно ухудшалось. Азамата экстренно доставили в больницу.

Две недели парень провёл в коме. Его организм не выдержал натиска тяжёлых осложнений. Врачи констатировали отказ жизненно важных органов, и спасти артиста не удалось. Ришат Тухватуллин признался, что убит горем, ведь Азамат был душой и гордостью их команды.

Почему в народе свербига считается съедобным растением, несмотря на опасность

Главный подвох дикой капусты, или свербиги, поджидает не в её стеблях, а на соседних полях. Основная угроза для любителей подножного корма — химикаты, которыми аграрии щедро обрабатывают свои посевы. История с артистом в Башкирии стала тому печальным доказательством: опасность исходит не от самого растения, а от отравы, осевшей на его листьях.

К тому же, никто не отменял индивидуальную непереносимость и аллергию. Само название растения как бы намекает на «свербёж внутри», предупреждая о последствиях. Переборщить с этим дикоросом — значит, подписаться на вздутие и прочие радости для желудочно-кишечного тракта, поскольку свербига, как и любая капуста, может вызвать бурю в животе.

Но почему же тогда её едят веками? Всё дело во вкусе и пользе. В народе свербигу знают как «дикую редьку» или «холмовую горчицу». По вкусу это настоящий микс: что-то среднее между хреном, капустой и редиской. В пищу идут только молодые побеги и листья, собранные до начала цветения, иначе они становятся жёсткими.

В кулинарии свежие листья и побеги кладут в салаты и супы, а отварные стебли легко могут сойти за спаржу, которая в магазинах стоит совсем не бюджетно. Корни используют вместо хрена, а на зиму растение солят, сушат и маринуют. Получается практически безотходное производство, уникальное для местной флоры.

В молодых побегах растения содержится до 25% белка и вагон аскорбиновой кислоты, что делает свербигу весенним спасением от авитаминоза. В народной медицине её ценили как средство от цинги и анемии. Однако специалисты советуют не увлекаться и помнить, что лечение дикоросами стоит начинать только после консультации с врачом.