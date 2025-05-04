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1.6к.

«Сейчас проверим, как я умею летать»: школьница разбилась насмерть в Башкирии

©Телеграм

В Стерлитамаке 15-летняя девочка сорвалась с крыши высотки. Жуткие кадры зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

ЧП произошло 3 мая на улице Артема. Подросток разбилась насмерть.

школьница упала с высоты
©Телеграм

Незадолго до этого школьница выложила в своём телеграм-канале видео, где подпевает зловещую строчку: «Сейчас проверим как я умею летать». А последней записью стал пост со словами «Всех люблю».

Что довело девочку до такого шага — сейчас выясняют следователи.

— Очень жаль девочку 😢😢😢, — написал в соцсетях Серега.

— Ни чем не заинтересована и никому не нужный ребенок. Это очень ужасно(((, — комментирует Юлия Г.

— Соболезнования родителям и сил пережить это горе — пишет Анастасия.

— Вот такими песнями дожлна интересоваться Лига безопасного интернета, — считает Регина Г.

происшествия в Стерлитамаке Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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