«Сейчас проверим, как я умею летать»: школьница разбилась насмерть в Башкирии

В Стерлитамаке 15-летняя девочка сорвалась с крыши высотки. Жуткие кадры зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

ЧП произошло 3 мая на улице Артема. Подросток разбилась насмерть.

Незадолго до этого школьница выложила в своём телеграм-канале видео, где подпевает зловещую строчку: «Сейчас проверим как я умею летать». А последней записью стал пост со словами «Всех люблю».

Что довело девочку до такого шага — сейчас выясняют следователи.

— Очень жаль девочку 😢😢😢, — написал в соцсетях Серега.

— Ни чем не заинтересована и никому не нужный ребенок. Это очень ужасно(((, — комментирует Юлия Г.

— Соболезнования родителям и сил пережить это горе — пишет Анастасия.