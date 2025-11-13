0
6 часов
Происшествия

Семья из Баймака судится с санаторием «Красноусольский» после падения сына со второго этажа

Семья из Башкирии судится с санаторием «Красноусольский» после того, как их 11-летний сын выпал из окна и получил перелом.
женщина в суде
©"Честный репортаж" / Телеграм

Семья из Баймака подала в суд на детский санаторий «Красноусольский». Летом их 11-летний сын выпал из окна второго этажа и сломал руку. Родители требуют компенсации, но учреждение, по их словам, не спешит с выплатами, хотя и признало вину, сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».

Что произошло в санатории

Инцидент случился летом. Мальчик отдыхал в санатории «Красноусольский». В один из дней он и другие дети находились в комнате одни, без присмотра воспитателей. В помещении было душно, поэтому окна открыли. Ребенок сел на подоконник и в какой-то момент выпал со второго этажа.

Сразу после падения его доставили в больницу. Врачи диагностировали перелом руки, ушибы и ссадины. Однако, когда родители забрали сына домой, проявились другие травмы. У мальчика отекло лицо и появились гематомы. Это может говорить о том, что первичный осмотр был проведен не в полной мере, и травму головы не заметили.

Позиция сторон: вина есть, денег нет

Родители обратились в Баймакский районный суд. Они требуют от санатория компенсации морального вреда. По их словам, руководство учреждения признало свою вину в происшествии. Однако выплачивать компенсацию и возмещать расходы на лечение не торопится.

Сам санаторий «Красноусольский» ситуацию пока официально не комментирует. Получить оперативный комментарий от руководства на момент публикации не удалось.

