Сбой на Уфимском фанерном комбинате засыпал опилками целый район

Северную часть Уфы с утра накрыло слоем древесной пыли. На Уфимском фанерном комбинате произошел сбой.

21 октября северная часть Уфы проснулась под слоем древесных опилок. Причиной стал сбой на новой линии брикетирования шлифовальной пыли Уфимского фанерного комбината на Уфимском шоссе.

Древесная стружка осела на зданиях, дорогах и автомобилях в радиусе километра от предприятия. Жители пожаловались, что опилки витают в воздухе и попадают в глаза. Комбинат подтвердил инцидент и заявил, что оборудование уже работает в штатном режиме, а уборка ведется в оперативном порядке.

Почему произошла авария

Во время тестовых испытаний на новой линии брикетирования произошел технический сбой. Брикетирование — процесс переработки отходов деревообработки в плотные блоки для дальнейшего использования. Именно из-за отказа этой системы шлифовальная пыль и опилки оказались в воздухе и осели на ближайших к заводу территориях.

На деревообрабатывающих предприятиях должны работать системы аспирации — фильтры, улавливающие древесную пыль с эффективностью до 99%. Однако в момент инцидента такая защита не сработала.

Чем опасна древесная пыль

Древесная пыль раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Длительное воздействие может вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием.

История экологических нарушений

Уфимский фанерный комбинат регулярно попадал под проверки надзорных органов. В 2017 году прокуратура оштрафовала завод на 223 тысячи рублей за превышение нормативов выбросов. Концентрация оксидов азота превышала норму почти вдвое, углерода и угарного газа — в полтора раза, бензопирена — втрое.

В 2018 году ситуация ухудшилась. Выбросы взвешенных веществ превысили допустимые нормы в 16,6 раза, а канцерогена бенз(а)пирена — в 61,7 раза. Материалы были направлены в следственные органы для рассмотрения уголовного дела.

Директор комбината Александр Скоробогатый тогда отрицал серьезность нарушений. Он утверждал, что предприятие выбрасывает только дым от древесного топлива, похожий на костровый.