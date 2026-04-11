0
3 часа
Сапбордист из Челябинской области утонул на реке в Башкирии

Мужчина отправился на сплав с друзьями в Абзелиловский район. На повороте реки его доска зацепила корягу — он упал в воду и не смог освободиться от страховочного троса.
перевернувшийся в реке сапборд
©Госкомитет Башкирии по ЧС

11 апреля спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям извлекли из реки Большой Кизил в Абзелиловском районе тело погибшего мужчины. Как сообщили в ведомстве, жертвой стал житель Челябинской области.

Трое приятелей приехали сплавляться на сапбордах. На одном из поворотов русла доска одного из них столкнулась с корягой. Мужчина потерял равновесие и оказался в воде — страховочный трос, закреплённый на ноге, он отстегнуть не успел.

В ГКЧС подчеркнули:

«Весенние реки требуют опыта, подготовки и понимания рисков, а для неподготовленных людей такой сплав может быть смертельно опасным».

МЧС по Башкирии ранее сообщила, что компания перед сплавом в ведомстве не зарегистрировалась. Спасатели также обратили внимание, что при подобных водных прогулках обязательно использование спасательных жилетов — подходящих по размеру.

По данным гидрологических источников, в период половодья — в апреле и мае — через реку Большой Кизил проходит 71% годового водного стока. Именно в этот период река наиболее опасна для сплавов без специальной подготовки.

0
26.01.2026
Специалисты из Екатеринбурга вытащили три трактора из озера в Башкирии

трактор провалился под лед
В Абзелиловском районе завершились работы по извлечению трех тракторов, провалившихся под лед озера Мартыши в начале января. Операция потребовала привлечения тяжелой техники из соседнего региона.
0
26.01.2026
В Башкирии Mercedes сбил лошадей: владельца табуна установят по ДНК

авто после дтп
В Абзелиловском районе автомобиль Mercedes сбил лошадей, вышедших на проезжую часть. Глава района Айрат Аминев сообщил, что собственника животных планируют установить посредством ДНК-экспертизы, так как чипы у скота отсутствовали.
0
15.01.2026
В Бшкирии двое мужчин застрелили чужую лошадь на выпасе

голова лошади
Полиция Абзелиловского района возбудила уголовное дело в отношении двоих жителей, подозреваемых в хищении скота. Мужчины застрелили чужую лошадь в лесу, разделали ее и вывезли тушу домой.
0
08.01.2026
В Абзелиловском районе Башкирии три трактора ушли под лед при расчистке озера

трактора провалились
В Абзелиловском районе 5 января под лед ушли три трактора. Техника расчищала озеро для гонок. Пострадавших нет, машины достать пока не удалось.
0
13.12.2025
Водитель Skoda погиб в лобовом столкновении с фурой в Абзелиловском районе Башкирии

авто после дтп
В Абзелиловском районе Башкирии утром 13 декабря произошла смертельная авария на 10-м километре автодороги Магнитогорск-Аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
0
24.10.2025
Хабиров ввел жесткий карантин в селе Башкирии

надпись карантин
В Хамитово Абзелиловского района из-за бешенства ввели строгий карантин: ограничения действуют минимум два месяца, попасть в очаги могут только местные и специалисты.
0
31.08.2025
В Башкирии нашли тело пропавшего 9 дней назад дайвера из Магнитогорска

озеро Чебаркуль
В Абзелиловском районе Башкирии закончилась девятидневная операция по поиску 45-летнего дайвера из Магнитогорска. Мужчина утонул в озере Чебаркуль.
0
27.08.2025
Из Башкирии в Магнитогорск запустили автобусное сообщение

место в маршрутке
С 1 августа из Аскарово в Магнитогорск начнут ежечасно ходить автобусы. Маршрут свяжет десятки посёлков и аэропорт. Поездка займёт час и обойдётся в 150 рублей.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.