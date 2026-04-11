Сапбордист из Челябинской области утонул на реке в Башкирии

11 апреля спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям извлекли из реки Большой Кизил в Абзелиловском районе тело погибшего мужчины. Как сообщили в ведомстве, жертвой стал житель Челябинской области.

Трое приятелей приехали сплавляться на сапбордах. На одном из поворотов русла доска одного из них столкнулась с корягой. Мужчина потерял равновесие и оказался в воде — страховочный трос, закреплённый на ноге, он отстегнуть не успел.

В ГКЧС подчеркнули:

«Весенние реки требуют опыта, подготовки и понимания рисков, а для неподготовленных людей такой сплав может быть смертельно опасным».

МЧС по Башкирии ранее сообщила, что компания перед сплавом в ведомстве не зарегистрировалась. Спасатели также обратили внимание, что при подобных водных прогулках обязательно использование спасательных жилетов — подходящих по размеру.

По данным гидрологических источников, в период половодья — в апреле и мае — через реку Большой Кизил проходит 71% годового водного стока. Именно в этот период река наиболее опасна для сплавов без специальной подготовки.