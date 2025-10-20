Мать 30 детей из Благовещенска везла гумпомощь на СВО, где служит её сын, и попала в жёсткую аварию. Женщину зажало в кабине, сейчас она в больнице.

Ирина Вервельская из башкирского Благовещенска попала в серьёзную аварию в Саратовской области, когда везла гуманитарную помощь бойцам на специальную военную операцию. Женщина воспитывает 30 детей — троих родных, двоих усыновлённых и 25 приёмных, сообщает Mash Batach.

Вервельская ехала на «Газели», полной вещей и продуктов для военнослужащих, среди которых — её сын. В Саратовской области машина врезалась в большегруз. Весь удар пришёлся на место, где сидела Ирина.

Женщину зажало в кабине. Её вытаскивали спасатели. Видеорегистратор очевидца запечатлел момент столкновения — на кадрах видны серьёзные повреждения транспорта.

Сейчас Вервельская находится в больнице Балаково с раздробленной ногой. Врачи готовят её к операции и последующей транспортировке в Уфу.

Местные волонтёры завершили начатое дело. Они доставили все вещи и продукты, которые везла Ирина, бойцам на специальную военную операцию.

У пострадавшей большая семья. Многие из её детей уже выросли и сами стали родителями. Женщина занимается воспитанием приёмных детей наряду со своими родными и усыновлёнными.