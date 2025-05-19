Рысь с бешенством напала на жителя Башкирии

В деревне Урюш-Битуллино Караидельского района рысь набросилась на местного жителя. Инцидент произошёл 11 мая, но только сейчас стало известно, что хищник был болен бешенством.

Мужчина точно родился в рубашке — его спасла жена, которая не растерялась и отогнала озверевшую кошку. Потом сельчане добили рысь вилами — средневековье, конечно, но в такой ситуации не до церемоний.

Пострадавшего сразу же доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь. А тушку рыси отправили на экспертизу, которая подтвердила худшие опасения — животное было заражено бешенством.

С 13 мая в деревне объявили карантин. Местным теперь не позавидуешь — бешенство не шутки, а жителям придётся сидеть взаперти, пока не убедятся, что болезнь не распространилась.

Вот тебе и сельская идиллия. Хотел человек просто выйти на улицу, а в итоге — встреча с бешеной рысью и полный набор уколов.