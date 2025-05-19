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Рысь с бешенством напала на жителя Башкирии

©Imagen

В деревне Урюш-Битуллино Караидельского района рысь набросилась на местного жителя. Инцидент произошёл 11 мая, но только сейчас стало известно, что хищник был болен бешенством.

Мужчина точно родился в рубашке — его спасла жена, которая не растерялась и отогнала озверевшую кошку. Потом сельчане добили рысь вилами — средневековье, конечно, но в такой ситуации не до церемоний.

рысь
©Минэкологии Башкирии

Пострадавшего сразу же доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь. А тушку рыси отправили на экспертизу, которая подтвердила худшие опасения — животное было заражено бешенством.

С 13 мая в деревне объявили карантин. Местным теперь не позавидуешь — бешенство не шутки, а жителям придётся сидеть взаперти, пока не убедятся, что болезнь не распространилась.

Вот тебе и сельская идиллия. Хотел человек просто выйти на улицу, а в итоге — встреча с бешеной рысью и полный набор уколов.

Караидельский район нападение рыси происшествия в Караидельском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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