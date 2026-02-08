0
9 часов
Происшествия

Рыбаки в Башкирии спасли попавшую в капкан куницу

Инцидент произошел на реке Белой в Ишимбайском районе. Мужчины помогли животному освободиться из ловушки, но один из спасителей получил травму.
куница на дереве
©Минэкологии Башкирии

Накануне на реке Белой местные жители спасли лесную куницу. Животное угодило в браконьерский капкан и с трудом передвигалось по льду. Рыбаки поймали зверя, передали его инспектору охотнадзора и отправили в уфимский центр реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Башкортостана.

Группа мужчин приехала на реку порыбачить и заметила на льду раненое животное. Куница тащила на лапе тяжелый капкан. Увидев людей, зверь испугался и забрался на дерево.

Рыбаки решили помочь хищнику. Чтобы животное не искусало спасителей, они набросили на него плотную куртку, сняли с ветки и удерживали до приезда специалистов. Без травм не обошлось: куница в стрессе ранила одного из мужчин. Пострадавшему пришлось обратиться за помощью в травмпункт.

Прибывший на место инспектор охотнадзора разжал пружины капкана и освободил лапу. Первичный осмотр показал сильное истощение животного, поэтому его решили не выпускать обратно в лес, а передать ветеринарам.

Пострадавшую куницу отвезли в Уфу, в центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Руководитель центра Дмитрий Стрельников принял пациента. Сейчас зверь находится в карантинном боксе, его откармливают и лечат поврежденную лапу.

Штрафы за браконьерство в Башкирии до 144 тысяч

История напоминает об опасности браконьерских ловушек и рисках при контакте с дикими животными. Если вы увидели в лесу зверя в беде, не пытайтесь поймать его голыми руками: хищники переносят бешенство и могут нанести серьезные травмы. Безопаснее всего сообщить координаты в Минэкологии или волонтерам.

Установка капканов без лицензии наказывается штрафами. Ранее издание News-Bash писало о случае в Гафурийском районе: здесь 55-летний браконьер, расставивший петли на зверей, по решению суда выплатил ущерб природе в размере 144 тысяч рублей.

Подарок волонтерам после угона авто с совой

Центр «Пин и Пуф», куда попала куница, продолжает работу благодаря частной помощи. В начале февраля уфимский автосалон подарил волонтерам новый автомобиль для перевозки животных. Это решило транспортную проблему организации: в ноябре прошлого года у зоозащитников угнали старую машину, внутри которой находилась краснокнижная сова.

