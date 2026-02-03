0
5 часов
Происшествия

Рыбак из Башкирии пропал на льду, но нашелся сам до приезда спасателей

В Илишевском районе мужчина отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. Спасатели готовились к поисковой операции, но рыбак появился сам.
надпись на форме мчс
©МЧС по Башкирии

Вечером 2 февраля в Систему-112 Башкортостана поступил звонок из Илишевского района. Родственники сообщили, что местный житель ушел на рыбалку и пропал — связи с ним не было. Координаты неизвестны, телефон молчит.

Информацию о пропавшем рыбаке сразу направили в экстренные службы. Спасатели республиканского Госкомитета по ЧС уже собирались выдвигаться на поиски, когда ситуация разрешилась сама собой. Мужчина объявился — выбрался к людям своими силами. Врачи осмотрели его, помощь медиков не понадобилась.

Напомним, 30 января в Нефтекамске пришлось спасать 74-летнего рыбака — пенсионер на лыжах застрял в снегу и не смог выбраться. Его эвакуировали в населенный пункт. А неделей ранее, 23 января, группу рыбаков снимали с Павловского водохранилища у скал «12 апостолов». У них сломался мотобуксировщик, а до берега было 13 километров. Людей вывезли на судне на воздушной подушке.

В МЧС Башкирии напоминают: главные опасности зимней рыбалки — тонкий лед, поломки техники и потеря ориентира в темноте. Спасатели просят всегда брать заряженный телефон и предупреждать родных о маршруте. Иначе придется отправлять поисковую группу.

Похожие записи
0
24.01.2026
Образование

Школьник из Башкирии пожаловался Мизулиной на холод в классах

школьники в классе смотрят фильм
Ученик из Верхнеяркеево сообщил Екатерине Мизулиной о холоде в классах. Прокуратура организовала проверку, а статистика показывает системные проблемы с теплом.
0
06.12.2025
Происшествия

В Башкирии ночью сгорела мечеть

горит строение
В селе Тупеево Илишевского района ночью сгорела деревянная мечеть, пострадавших нет, причина устанавливается
1
11.11.2025
Жизнь

Жители деревни в Башкирии с 2016 года не могут дождаться газификации и тратят на дрова почти по 50 тысяч рублей за сезон

обращение жителей
Жители Кызыл-Юлдуза в Башкирии просят Радия Хабирова помочь с газификацией деревни
0
04.07.2025
Происшествия

В Башкирии рабочего убило колесным диском от трактора

колесо трактора
В Илишевском районе Башкирии 56-летнего механика убило разорвавшимся колесом. Мужчина демонтировал его, но диск отлетел прямо в голову
0
08.06.2025
Происшествия

В Башкирии опасный провод убил рыбака

удочки
МЧС Башкортостана сообщило о двух трагедиях на воде, произошедших за сутки в республике. В Илишевском районе компания рыбаков отправилась на пруд возле села Кызыл-Байрак.
0
03.06.2025
Происшествия

Башкирию атаковал град размером с куриные яйца — побиты машины и теплицы

град в руках
Во вторник, 3 июня, в Башкортостане пронесся мощный ураган с крупным градом, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях. Стихийное бедствие обрушилось на село Бишкураево Илишевского района и деревню Алексеевка Уфимского района.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.