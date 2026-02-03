Рыбак из Башкирии пропал на льду, но нашелся сам до приезда спасателей

В Илишевском районе мужчина отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. Спасатели готовились к поисковой операции, но рыбак появился сам.

Вечером 2 февраля в Систему-112 Башкортостана поступил звонок из Илишевского района. Родственники сообщили, что местный житель ушел на рыбалку и пропал — связи с ним не было. Координаты неизвестны, телефон молчит.

Информацию о пропавшем рыбаке сразу направили в экстренные службы. Спасатели республиканского Госкомитета по ЧС уже собирались выдвигаться на поиски, когда ситуация разрешилась сама собой. Мужчина объявился — выбрался к людям своими силами. Врачи осмотрели его, помощь медиков не понадобилась.

Напомним, 30 января в Нефтекамске пришлось спасать 74-летнего рыбака — пенсионер на лыжах застрял в снегу и не смог выбраться. Его эвакуировали в населенный пункт. А неделей ранее, 23 января, группу рыбаков снимали с Павловского водохранилища у скал «12 апостолов». У них сломался мотобуксировщик, а до берега было 13 километров. Людей вывезли на судне на воздушной подушке.

В МЧС Башкирии напоминают: главные опасности зимней рыбалки — тонкий лед, поломки техники и потеря ориентира в темноте. Спасатели просят всегда брать заряженный телефон и предупреждать родных о маршруте. Иначе придется отправлять поисковую группу.