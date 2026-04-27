Рядом с ЖК в Уфе обнаружены скелетированные останки трёх человек

Скелетированные останки троих человек обнаружили 23 апреля в Ленинском районе Уфы вблизи ЖК «Парус». СК Башкирии начал проверку. Предварительно погибшие — мужчина, женщина и ребёнок.
местность недалеко от домов
©Следком Башкирии

В Ленинском районе Уфы 23 апреля обнаружили скелетированные останки троих человек. Они лежали в поле неподалёку от жилого комплекса «Парус». Факт находки подтвердил Следственный комитет Республики Башкортостан.

На место выехали следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками полиции. Они осмотрели территорию и изъяли материалы — те отправятся на судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизу. Специалисты установят давность и причину смерти, а также выяснят личности погибших.

По предварительным данным, останки могут принадлежать семье: мужчине, женщине и малолетнему ребёнку. Предположительно, люди погибли 10–15 лет назад. Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы восстановить все обстоятельства произошедшего.

Похожие записи
0
27.04.2026
Новости

В Башкирии главам районов указали на грязные дороги и мусор

Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе потребовал от руководителей муниципалитетов навести порядок на улицах — особый акцент сделал на вывозе дорожного смета и ликвидации стихийного мусора.
0
22.04.2026
Новости

Уфимцы мёрзнут после отключения отопления в апреле

мужчина греется возле радиатора отопления
Жители Уфы сообщают о резком похолодании в квартирах и детских садах после завершения отопительного сезона. По словам горожан, температура в помещениях по ночам заметно упала, а на улице — не теплее.
0
21.04.2026
Происшествия

В Уфе за ночь сгорели кафе и два автомобиля

автомобили после пожара
В Уфе минувшей ночью произошло два пожара: на улице Менделеева выгорело одноэтажное кафе, на улице Иксанова во дворе жилого дома — два автомобиля. Пострадавших нет.
0
20.04.2026
Происшествия

В центре Уфы иномарка протаранила магазин бытовой техники

авто после дтп
Kia Rio столкнулась со зданием магазина бытовой техники на улице Карла Маркса в Уфе 20 апреля. Водитель пытался уклониться от разворачивавшегося автомобиля. Пострадавших нет, машина получила механические повреждения.
0
20.04.2026
Происшествия

В Уфе водитель без прав на кроссовом мотоцикле попал с пассажиром в ночное ДТП

питбайк после дтп
Ночью 20 апреля в Уфе 20-летний водитель без прав на кроссовом мотоцикле Darex столкнулся с Hyundai Santa Fe на проспекте Октября. Обоих участников ДТП госпитализировали с травмами.
0
18.04.2026
Криминал

В Уфе пресекли незаконный игорный бизнес на улице Тухвата Янаби

задержание подозреваемых
В Уфе 17 апреля совместными усилиями полиции, Следственного комитета и Росгвардии были задержаны двое подозреваемых в незаконном ведении игорного бизнеса. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
0
18.04.2026
Происшествия

В Уфе эвакуатор сбил 10-летнего мальчика в Инорсе

грузовик эвакуатор
Десятилетний мальчик попал под колёса эвакуатора вечером 17 апреля в Уфе — прямо на бульваре Баландина в Инорсе. Ребёнок жив, но с травмами оказался в больнице.
