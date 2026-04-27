Рядом с ЖК в Уфе обнаружены скелетированные останки трёх человек

В Ленинском районе Уфы 23 апреля обнаружили скелетированные останки троих человек. Они лежали в поле неподалёку от жилого комплекса «Парус». Факт находки подтвердил Следственный комитет Республики Башкортостан.

На место выехали следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками полиции. Они осмотрели территорию и изъяли материалы — те отправятся на судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизу. Специалисты установят давность и причину смерти, а также выяснят личности погибших.

По предварительным данным, останки могут принадлежать семье: мужчине, женщине и малолетнему ребёнку. Предположительно, люди погибли 10–15 лет назад. Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы восстановить все обстоятельства произошедшего.