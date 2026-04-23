Роспотребнадзор назвал города Башкирии с наибольшим числом отравлений алкоголем

Роспотребнадзор Башкирии подвёл итоги первого квартала 2026 года по острым отравлениям алкоголем. Уфа заняла первое место среди городов республики — 77 пострадавших.

Роспотребнадзор Башкортостана проанализировал статистику острых отравлений спиртосодержащей продукцией по городам и районам региона за январь–март 2026 года.

За первый квартал показатель по республике составил 6,1 случая на 100 тысяч жителей. Годом ранее он был чуть выше — 6,5 на 100 тысяч человек.

Среди городов лидирует Уфа — 77 пострадавших. На втором месте — Белорецк с 28 случаями, на третьем — Октябрьский, где отравились 22 жителя. В перечень территорий с высокими показателями вошли Стерлитамак (16 случаев), Белебей и Дюртюли (по 7), Кумертау (6), Ишимбай, Салават и Туймазы (по 3).

В районном разрезе больше всего пострадавших — в Белорецком районе: 16 человек. Следом — Миякинский (9), Уфимский (7), Бураевский (5). По три случая — в Дюртюлинском, Стерлитамакском и Туймазинском районах. По два — в Абзелиловском, Архангельском, Бакалинском, Белебеевском, Илишевском, Ишимбайском, Гафурийском и Кугарчинском. Единичные инциденты отмечены в Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Кармаскалинском, Мечетлинском, Татышлинском, Федоровском, Чишминском и Шаранском районах.

По данным ведомства, в 2025 году от отравлений алкоголем в регионе скончались 184 человека — на 28 больше, чем в 2024-м. Смертность выросла с 3,8 до 4,6 случая на 100 тысяч населения. Больше всего летальных исходов — в Уфе: 52 случая.

По итогам 2025 года общий показатель отравлений спиртосодержащей продукцией составил 26,1 случая на 100 тысяч населения. Это на 6,5% ниже, чем в 2024-м (27,9 случая). Алкогольные отравления сохраняют лидерство среди острых отравлений химической природы. Почти половина случаев (49%) приходится на этанол, ещё 43,1% — на неуточнённый спирт.

В январе 2026 года показатель острых отравлений спиртным по республике опустился до 1,9 случая на 100 тысяч — против 2,7 в январе 2025-го. Снова лидирует Уфа: 24 инцидента за месяц, на втором месте — Белорецк (14 случаев), на третьем — Октябрьский (11 случаев).

За первые два месяца 2026 года в Башкирии погибли 23 человека. Уровень смертности снизился: 0,6 случая на 100 тысяч населения против 0,7 за тот же период прошлого года.