Вопиющий случай халатности произошел в одной из больниц Башкирии — женщина с мучительными болями в животе поступила ночью в приёмное отделение, а наутро оказалась в морге. Такие данные нам передали из прокуратуры.

53-летняя акушерка даже не удосужилась провести надлежащее обследование. На операционный стол пациентку тоже не отправили, хотя счёт шёл на минуты.

У женщины была внематочная беременность — состояние, когда зародыш развивается вне матки. Без экстренного вмешательства это смертельно опасно. Итог — обильное внутреннее кровотечение и летальный исход.

Следком уже закончил расследование. А вот сама врач-гинеколог вину признавать отказывается. Видимо, считает, что так и надо лечить.

— Д — диагностика. Не — не слышали. Задача врача установить причину и, в случае не ее сферы ответственности, перенаправить к нужному специалисту. Лет 30 назад это норм работало, причем без современных технологий. И да, брюшное кровотечение имеет массу предпосылок, в том числе и гинекология, — пишет в соцсетях Ольга Е.

— Да это везде так. Я выживала просто до утра, — комментирует Алина П.