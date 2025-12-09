0
34 минуты
Происшествия

Рок-музыкант погиб в Башкирии после визита к сельскому стоматологу

Трагическую новость о гибели 53-летнего артиста первым сообщил телеграм-канал Mash Batash.
Артур Аюпов
©Артур Аюпов / ВКонтакте

Всё началось с банальной зубной боли, которую Артур Аюпов долго терпел, пока щеку сильно не раздуло. Мужчина обратился в Калтасинскую ЦРБ, где хирурги диагностировали гнойное воспаление, уже перекинувшееся на шею. По словам супруги Яны, в медучреждении не оказалось свободного анестезиолога, поэтому необходимый разрез на лице врачам пришлось делать «на живую», без общего наркоза.

Состояние пациента стремительно ухудшалось, отек спускался ниже, угрожая легким. Местные медики попытались согласовать перевод тяжелого больного в уфимскую больницу № 21, но, как утверждает вдова, столичные коллеги отказались принимать «Арчи», ограничившись советом прикладывать гемостатические губки. Драгоценное время уходило, и организм музыканта не справился с интоксикацией.

У Минздрава республики своя версия событий: чиновники заявляют, что консультации с Уфой велись непрерывно, а бригада санавиации с хирургами РКБ имени Куватова всё-таки вылетала в Калтасы для экстренной операции. Однако близкие погибшего настаивают, что никакой вертолет так и не приземлился, и помощь не подоспела вовремя. Артур Аюпов умер спустя двое суток мучений.

Ситуации, когда визит к дантисту в регионе заканчивается летальным исходом, к сожалению, не единичны. В 2019 году Уфу потрясла похожая история: тогда после удаления зуба скончался популярный шеф-повар одной из местных бургерных — у молодого человека также началось обострение скрытого заболевания. Согласно статистике Росздравнадзора, ежегодно в креслах стоматологов или сразу после лечения в России погибает более 30 человек, чаще всего — из-за реакции на лидокаин или запущенных инфекций.

Похожие записи
0
09.12.2025
Происшествия

74 дома и соцобъекты остались без тепла в башкирском Белорецке: на улице сейчас -19 °C

рабочие на устранении коммунальной аварии
По данным экстренных служб Башкирии, в ночь на 9 декабря в Белорецке произошло повреждение трубопровода. В результате инцидента была прекращена подача тепла в жилые дома и социальные учреждения.
0
09.12.2025
Советы

Как сэкономить на ипотеке: советы эксперта

ключи от квартиры лежат на деньгах
Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке: досрочное погашение и налоговый вычет до 650 тысяч рублей.
0
09.12.2025
Новости

Когда собственника могут выселить из квартиры

молоток и ключ с брелоком
Даже собственника могут выселить из квартиры за систематические нарушения, самовольную перепланировку или использование жилья не по назначению.
0
09.12.2025
Новости

Путин утвердил военные сборы на 2026 год: кого призовут в войска

владимир путин
На официальном интернет-портале правовой информации размещен указ Президента РФ Владимира Путина. Глава государства постановил провести в 2026 году военные сборы для граждан, находящихся в запасе.
0
08.12.2025
Новости

Путин: выплаты при рождении ребенка до 1 млн рублей освободят от НДФЛ и взносов

купюры номиналом 5000 рублей
Владимир Путин сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что работодатели получат возможность выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей при появлении ребенка.
0
08.12.2025
Дороги и транспорт

«Автодор» введет плату на обходах М-12 в Башкирии и Татарстане

колонна грузовиков
РБК Уфа сообщает о планах госкомпании «Автодор» изменить режим проезда на двух отрезках трассы М-12 «Восток». Руководство организации подтвердило намерение перевести данные участки на платную основу после их передачи в доверительное управление.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.