Рок-музыкант погиб в Башкирии после визита к сельскому стоматологу

Трагическую новость о гибели 53-летнего артиста первым сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Всё началось с банальной зубной боли, которую Артур Аюпов долго терпел, пока щеку сильно не раздуло. Мужчина обратился в Калтасинскую ЦРБ, где хирурги диагностировали гнойное воспаление, уже перекинувшееся на шею. По словам супруги Яны, в медучреждении не оказалось свободного анестезиолога, поэтому необходимый разрез на лице врачам пришлось делать «на живую», без общего наркоза.

Состояние пациента стремительно ухудшалось, отек спускался ниже, угрожая легким. Местные медики попытались согласовать перевод тяжелого больного в уфимскую больницу № 21, но, как утверждает вдова, столичные коллеги отказались принимать «Арчи», ограничившись советом прикладывать гемостатические губки. Драгоценное время уходило, и организм музыканта не справился с интоксикацией.

У Минздрава республики своя версия событий: чиновники заявляют, что консультации с Уфой велись непрерывно, а бригада санавиации с хирургами РКБ имени Куватова всё-таки вылетала в Калтасы для экстренной операции. Однако близкие погибшего настаивают, что никакой вертолет так и не приземлился, и помощь не подоспела вовремя. Артур Аюпов умер спустя двое суток мучений.

Ситуации, когда визит к дантисту в регионе заканчивается летальным исходом, к сожалению, не единичны. В 2019 году Уфу потрясла похожая история: тогда после удаления зуба скончался популярный шеф-повар одной из местных бургерных — у молодого человека также началось обострение скрытого заболевания. Согласно статистике Росздравнадзора, ежегодно в креслах стоматологов или сразу после лечения в России погибает более 30 человек, чаще всего — из-за реакции на лидокаин или запущенных инфекций.