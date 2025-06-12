Родители утонули в реке Ашкадар, спасая 12-летнюю дочь от гибели

Спасатели сейчас работают с ребёнком, которому потребовалась психологическая помощь.

Двенадцатилетняя девочка в одночасье лишилась обоих родителей — такой страшный итог семейного выезда на реку Ашкадар в Стерлитамаке. О трагедии сообщили в региональном управлении МЧС в четверг, 12 июня. Спасатели сейчас работают с ребёнком, которому потребовалась психологическая помощь.

Как стало известно, 49-летняя женщина вместе с дочкой и супругом отдыхала у воды. В какой-то момент она позволила школьнице поплавать, несмотря на запрещающий знаки. Девочка стала уходить под воду. Мать без колебаний ринулась на выручку и сумела вытолкнуть её к берегу.

Однако самой героине выбраться уже не удалось. Супруг отчаянно пытался спасти тонущую жену, но его усилия оказались тщетны. В итоге оба родителя скрылись под водой.

Тело женщины спасатели уже извлекли из реки. Поиски мужчины продолжаются. Этот участок Ашкадара, словно коварная ловушка, уже не в первый раз собирает печальную дань.

Всё началось ещё в 60–70-е годы прошлого века. Тогда под видом «благоустройства» и добычи песчано-гравийной смеси русло реки начали активно перекапывать. Земснаряды и экскаваторы оставили после себя глубокие котлованы и ямы прямо на месте популярных пляжей. Старожилы вспоминают, что именно после этих работ на реке появились первые утопленники, включая детей и даже мужчину с лошадью.

Недавние трагедии, включая гибель 12-летнего школьника в мае 2025 года, подтверждают: проблема лишь усугубилась. Местные жители рассказали, что в прошлом году дно реки снова углубляли тяжёлой техникой. В результате глубина в некоторых местах достигла 4–5 метров, а на дне образовались коварные воронки, способные затянуть даже взрослого.

Дно реки превратилось в настоящее минное поле для купальщиков. То, что снаружи выглядит как мелководье, может скрывать резкий обрыв или яму, оставшуюся после строительных работ. Дети и приезжие, не зная об этих скрытых угрозах, становятся лёгкими жертвами.