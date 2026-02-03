Родители напавшего на гимназию №16 были в курсе школьных конфликтов

Отец девятиклассника подтвердил жалобы на издевательства, а друг заметил странности в поведении. Власти опровергли наличие пострадавших, возбуждено дело.

Утром 3 февраля около 11:00 в уфимской гимназии №16 произошел инцидент с участием девятиклассника, который пришел в школу с явным намерением свести счеты. Целями стали преподаватель истории и трое учеников из его класса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Семья знала о проблемах

Родители школьника были в курсе его сложностей в коллективе. Отец мальчика рассказал следователям, что сын постоянно жаловался на издевательства со стороны одноклассников. В семье неоднократно обсуждали, что ребенка не принимают среди сверстников. Подросток тяжело переживал отсутствие товарищей и ощущал себя изгоем.

Изменения в поведении заметили и за пределами семьи. Один из бывших товарищей рассказал, что их дружба прервалась именно из-за трансформации характера нападавшего. Парень резко отстранился, стал избегать людей и перестал поддерживать связь даже с близкими приятелями.

Сигналы в соцсетях

Незадолго до происшествия школьник создал канал в соцсетях, где выкладывал посты с накопившейся агрессией и мрачными размышлениями. Взрослые не обратили внимания на эти тревожные сигналы.

Никто не пострадал

Сразу после инцидента в соцсетях появилась информация о раненых. Однако вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев быстро опроверг эти данные. Чиновник заявил, что травм участники конфликта не получили.

Возбуждено уголовное дело

Следственные органы уже начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи будут выяснять, почему администрация школы не заметила нарастающий конфликт и как подросток с оружием проник в здание.

Статистика подростковой преступности

Обстановка с правонарушениями среди несовершеннолетних в Уфе остается сложной. Начальник управления МВД по городу Ильгиз Байсурин приводил данные: только в 2025 году правонарушения совершили 40 учащихся школ. Больше всего случаев зафиксировано в Калининском, Орджоникидзевском и Октябрьском районах.

Травля в школах

Детский омбудсмен республики Ольга Панчихина в январе отмечала, что обращений о травле в младших и средних классах приходит втрое больше, чем от учеников старших классов. Агрессия в школьной среде становится моложе, а педагоги зачастую не могут контролировать атмосферу в классах.