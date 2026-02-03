0
1 час
Происшествия

Родители напавшего на гимназию №16 были в курсе школьных конфликтов

Отец девятиклассника подтвердил жалобы на издевательства, а друг заметил странности в поведении. Власти опровергли наличие пострадавших, возбуждено дело.
школьник с травматом
©112 / telegram

Утром 3 февраля около 11:00 в уфимской гимназии №16 произошел инцидент с участием девятиклассника, который пришел в школу с явным намерением свести счеты. Целями стали преподаватель истории и трое учеников из его класса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Семья знала о проблемах

Родители школьника были в курсе его сложностей в коллективе. Отец мальчика рассказал следователям, что сын постоянно жаловался на издевательства со стороны одноклассников. В семье неоднократно обсуждали, что ребенка не принимают среди сверстников. Подросток тяжело переживал отсутствие товарищей и ощущал себя изгоем.

Изменения в поведении заметили и за пределами семьи. Один из бывших товарищей рассказал, что их дружба прервалась именно из-за трансформации характера нападавшего. Парень резко отстранился, стал избегать людей и перестал поддерживать связь даже с близкими приятелями.

Сигналы в соцсетях

Незадолго до происшествия школьник создал канал в соцсетях, где выкладывал посты с накопившейся агрессией и мрачными размышлениями. Взрослые не обратили внимания на эти тревожные сигналы.

Никто не пострадал

Сразу после инцидента в соцсетях появилась информация о раненых. Однако вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев быстро опроверг эти данные. Чиновник заявил, что травм участники конфликта не получили.

Возбуждено уголовное дело

Следственные органы уже начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи будут выяснять, почему администрация школы не заметила нарастающий конфликт и как подросток с оружием проник в здание.

Статистика подростковой преступности

Обстановка с правонарушениями среди несовершеннолетних в Уфе остается сложной. Начальник управления МВД по городу Ильгиз Байсурин приводил данные: только в 2025 году правонарушения совершили 40 учащихся школ. Больше всего случаев зафиксировано в Калининском, Орджоникидзевском и Октябрьском районах.

Травля в школах

Детский омбудсмен республики Ольга Панчихина в январе отмечала, что обращений о травле в младших и средних классах приходит втрое больше, чем от учеников старших классов. Агрессия в школьной среде становится моложе, а педагоги зачастую не могут контролировать атмосферу в классах.

Похожие записи
0
03.02.2026
Новости

В Уфе предлагают назвать улицу в честь экс-мэра Павла Качкаева

карта Уфы
Власти Уфы запустили общественное голосование по вопросу присвоения одной из улиц имени бывшего градоначальника Павла Качкаева, который руководил столицей Башкирии восемь лет.
0
03.02.2026
Происшествия

Школьник из Башкирии вел дневник перед нападением на гимназию и мечтал о тюрьме

школьник с травматом
Девятиклассник гимназии №16 в Уфе вел онлайн-дневник перед нападением на школу, где объяснял свой поступок желанием попасть за решетку и накопленной агрессией после перевода в новый класс.
0
03.02.2026
Происшествия

Глава Башкирии посетил гимназию №16 после инцидента с девятиклассником: директору грозит увольнение

хабиров дает интервью
В Уфе школьник принес в гимназию нож и игрушечный автомат. Главе Башкирии доложили о ситуации, и он лично прибыл в учебное заведение.
0
03.02.2026
Происшествия

В Уфе девятиклассник пронес в гимназию нож и игрушечный автомат, Глава Башкирии грозит увольнениями

школьник с травматом
В гимназии №16 Уфы девятиклассник пронес через металлоискатель нож и игрушечное оружие. Радий Хабиров пообещал уволить руководство школы, если выяснится, что подростка травили.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.