Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Башкирии 15 апреля

В Башкирии утром 15 апреля ввели режим «Беспилотная опасность». Аэропорт Уфы временно ограничил движение воздушных судов. Жителей призывают к бдительности.

Утром 15 апреля в Республике Башкортостан ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Населению республики рекомендовано проявлять повышенную осторожность. Параллельно аэропорт Уфы перешёл в режим ограниченной работы: воздушные суда временно не принимаются и не выпускаются. Введённые меры направлены на обеспечение безопасности авиационного движения.

«Будьте бдительны», — призвал жителей Первов.

Пассажирам рекомендовано отслеживать данные на информационных табло аэропорта и уточнять статус своего рейса непосредственно у авиаперевозчика. Сведения о характере угрозы и продолжительности вводимых ограничений официально не уточняются.

Ранее режим «Беспилотная опасность» с закрытием аэропорта Уфы уже вводился 2 апреля 2026 года в Башкирии. По данным Госкомитета РБ по ЧС, режим был введён в 5:30 утра. Ограничения также объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полётов, а гражданам рекомендовалось покинуть открытую местность и не подходить к окнам.

10 апреля 2026 года в Башкирии последовательно вводились режим «Ракетная опасность» и режим «Беспилотная опасность». Аналогичные режимы в тот же день объявлялись в соседних регионах — Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области и Пермском крае.

Госкомитет РБ по ЧС рекомендует жителям республики установить приложение «112 — Экстренная помощь», которое автоматически направляет push-уведомления о введении и снятии режима беспилотной опасности на территории региона.