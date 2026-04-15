Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Башкирии 15 апреля

В Башкирии утром 15 апреля ввели режим «Беспилотная опасность». Аэропорт Уфы временно ограничил движение воздушных судов. Жителей призывают к бдительности.
Утром 15 апреля в Республике Башкортостан ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Населению республики рекомендовано проявлять повышенную осторожность. Параллельно аэропорт Уфы перешёл в режим ограниченной работы: воздушные суда временно не принимаются и не выпускаются. Введённые меры направлены на обеспечение безопасности авиационного движения.

«Будьте бдительны», — призвал жителей Первов.

Пассажирам рекомендовано отслеживать данные на информационных табло аэропорта и уточнять статус своего рейса непосредственно у авиаперевозчика. Сведения о характере угрозы и продолжительности вводимых ограничений официально не уточняются.

Ранее режим «Беспилотная опасность» с закрытием аэропорта Уфы уже вводился 2 апреля 2026 года в Башкирии. По данным Госкомитета РБ по ЧС, режим был введён в 5:30 утра. Ограничения также объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полётов, а гражданам рекомендовалось покинуть открытую местность и не подходить к окнам.

10 апреля 2026 года в Башкирии последовательно вводились режим «Ракетная опасность» и режим «Беспилотная опасность». Аналогичные режимы в тот же день объявлялись в соседних регионах — Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области и Пермском крае.

Госкомитет РБ по ЧС рекомендует жителям республики установить приложение «112 — Экстренная помощь», которое автоматически направляет push-уведомления о введении и снятии режима беспилотной опасности на территории региона.

Похожие записи
В Башкирии расширят сеть центров по развитию беспилотных систем

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о расширении госпрограммы развития промышленности — в неё включили задачу по созданию сети научно-производственных центров в сфере беспилотных авиационных систем.
«Вы становитесь в конец очереди»: в Башкирии объяснили, что делать, если 112 недоступен во время атаки дронов

Госкомитет Башкирии по ЧС объяснил, почему в день атаки беспилотников на Уфу жительница республики не смогла дозвониться до единой службы спасения. Причина — перегрузка Системы-112 из-за резкого роста числа обращений.
Жителям Уфы рассказали о порядке компенсаций после атаки БПЛА

После утренней атаки беспилотников на Уфу городские власти разъяснили порядок действий для жителей, чьё имущество пострадало. Схема компенсаций для владельцев автомобилей принципиально отличается от выплат за повреждённое жильё.
В Уфе после атаки беспилотников развернули пункт временного размещения

После утренней атаки БПЛА на Уфу 2 апреля для пострадавших жителей открыли пункт временного размещения на базе образовательного учреждения. Об этом сообщила администрация Ленинского района.
После попадания беспилотника в жилой дом в Уфе перекрыли дорогу и отменили автобусные маршруты

2 апреля в Уфе на улице Гафури власти ввели временное ограничение дорожного движения после удара беспилотника по жилому дому. Движение по трём автобусным маршрутам прекращено до особого уведомления.
В результате атаки БПЛА в Уфе повреждены несколько квартир на улице Гафури

Беспилотник повредил многоквартирный дом в Уфе — повреждены несколько квартир. Прокуратура Башкирии взяла ситуацию на контроль и организовала горячую линию для жителей.
В Башкирии 2 апреля ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Уфы приостановил работу

В Республике Башкортостан 2 апреля в 5:30 по местному времени объявили режим беспилотной опасности и приостановили полёты в аэропорту Уфы. Об этом сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.
