Рекордное число лишённых прав за пьяную езду зафиксировали в Башкирии

По данным МВД России за первое полугодие 2025 года, Республика Башкортостан находится на первом месте среди регионов по количеству водителей, лишенных удостоверений за управление транспортом в состоянии опьянения.

Башкортостан занял первое место в стране по количеству водителей, которых суды лишили прав за нетрезвую езду. По данным МВД России, только за первую половину 2025 года без удостоверений оказались 2346 жителей республики.

Башкирия против Татарстана и Москвы: цифры МВД за 2025 год

МВД России передало статистику агентству ТАСС. Согласно этим данным, Башкирия опережает по числу судебных решений даже более густонаселенные регионы. За шесть месяцев 2025 года в республике наказали 2346 водителей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 1,2%.

Второе место заняла Московская область — там права сдали 2232 нарушителя (рост на 26%). Третью строчку занял Татарстан с показателем 2230 водителей (рост на 12,2%). В пятерку также вошли Челябинская (2167) и Нижегородская (1829) области. Для сравнения: в Москве за этот же срок суды лишили прав 1025 человек.

Владимир Севастьянов о 16 тысячах задержанных и уголовных делах

Глава Госавтоинспекции Башкортостана Владимир Севастьянов привел итоговые цифры за весь 2025 год. Инспекторы отстранили от руля 16,4 тысячи человек с признаками опьянения.

Из этого числа на 10,7 тысячи водителей составили прямые протоколы за нетрезвое вождение. Еще более 4 тысяч человек отказались проходить медицинское освидетельствование. 1492 водителя попались в нетрезвом виде повторно — им грозит уже уголовная ответственность.

Рейды продолжаются ежедневно. За последние сутки сотрудники ведомства задержали в регионе 47 пьяных водителей, четверо из них сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

«Красная зона»: в каких районах Башкирии растет смертность в ДТП

Несмотря на большое число задержанных, общее количество «пьяных» аварий в Башкирии снижается. За первое полугодие 2025 года оно упало на 26,1% — это лучшая динамика снижения среди всех регионов России.

Однако статистика неравномерна. В 27 муниципалитетах республики выросла смертность в ДТП по вине нетрезвых водителей. В «красной зоне» находятся Абзелиловский, Стерлитамакский, Ишимбайский, Белорецкий и Альшеевский районы.

Всего за девять месяцев 2025 года пьяные водители спровоцировали в Башкирии 238 аварий. В них погибли 74 человека, еще 275 получили травмы.

Трагедия в Стерлитамаке и общая статистика аварийности по стране

Осенью 2025 года в Стерлитамаке 30-летний водитель BMW X5 сбил двух 18-летних девушек прямо на пешеходном переходе. Выяснилось, что мужчина был пьян и ранее уже лишен водительских прав.

В целом по России за 11 месяцев прошлого года произошло 9942 ДТП с участием пьяных водителей (снижение на 8%). Жертвами таких аварий стал 2821 человек, ранения получили 12 554 участника движения.