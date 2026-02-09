0
4 часа
Происшествия

Рекордное число лишённых прав за пьяную езду зафиксировали в Башкирии

По данным МВД России за первое полугодие 2025 года, Республика Башкортостан находится на первом месте среди регионов по количеству водителей, лишенных удостоверений за управление транспортом в состоянии опьянения.
автомобиль гибдд с включенным проблесковыми маячками
©rutube

Башкортостан занял первое место в стране по количеству водителей, которых суды лишили прав за нетрезвую езду. По данным МВД России, только за первую половину 2025 года без удостоверений оказались 2346 жителей республики.

Башкирия против Татарстана и Москвы: цифры МВД за 2025 год

МВД России передало статистику агентству ТАСС. Согласно этим данным, Башкирия опережает по числу судебных решений даже более густонаселенные регионы. За шесть месяцев 2025 года в республике наказали 2346 водителей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 1,2%.

Второе место заняла Московская область — там права сдали 2232 нарушителя (рост на 26%). Третью строчку занял Татарстан с показателем 2230 водителей (рост на 12,2%). В пятерку также вошли Челябинская (2167) и Нижегородская (1829) области. Для сравнения: в Москве за этот же срок суды лишили прав 1025 человек.

Владимир Севастьянов о 16 тысячах задержанных и уголовных делах

Глава Госавтоинспекции Башкортостана Владимир Севастьянов привел итоговые цифры за весь 2025 год. Инспекторы отстранили от руля 16,4 тысячи человек с признаками опьянения.

Из этого числа на 10,7 тысячи водителей составили прямые протоколы за нетрезвое вождение. Еще более 4 тысяч человек отказались проходить медицинское освидетельствование. 1492 водителя попались в нетрезвом виде повторно — им грозит уже уголовная ответственность.

Рейды продолжаются ежедневно. За последние сутки сотрудники ведомства задержали в регионе 47 пьяных водителей, четверо из них сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

«Красная зона»: в каких районах Башкирии растет смертность в ДТП

Несмотря на большое число задержанных, общее количество «пьяных» аварий в Башкирии снижается. За первое полугодие 2025 года оно упало на 26,1% — это лучшая динамика снижения среди всех регионов России.

Однако статистика неравномерна. В 27 муниципалитетах республики выросла смертность в ДТП по вине нетрезвых водителей. В «красной зоне» находятся Абзелиловский, Стерлитамакский, Ишимбайский, Белорецкий и Альшеевский районы.

Всего за девять месяцев 2025 года пьяные водители спровоцировали в Башкирии 238 аварий. В них погибли 74 человека, еще 275 получили травмы.

Трагедия в Стерлитамаке и общая статистика аварийности по стране

Осенью 2025 года в Стерлитамаке 30-летний водитель BMW X5 сбил двух 18-летних девушек прямо на пешеходном переходе. Выяснилось, что мужчина был пьян и ранее уже лишен водительских прав.

В целом по России за 11 месяцев прошлого года произошло 9942 ДТП с участием пьяных водителей (снижение на 8%). Жертвами таких аварий стал 2821 человек, ранения получили 12 554 участника движения.

Похожие записи
0
07.02.2026
Происшествия

В Уфе пресекли незаконную перевозку юных спортсменов в Кумертау

автобус с надписью дети
Сотрудники Госавтоинспекции остановили микроавтобус с детьми, направлявшийся из Уфы в Кумертау. Поездка была организована с нарушениями требований безопасности в сложных погодных условиях.
0
07.02.2026
Экономика

В Уфе стоимость «квадрата» в новостройках достигла 176 тысяч рублей

ключи от жилья в руках
Аналитики представили данные о стоимости первичного жилья в Уфе на начало 2026 года. Средняя цена квадратного метра составила 176 тысяч рублей, показав минимальный рост за месяц.
0
06.02.2026
Здоровье

Жители Башкирии потратили рекордные 350 млн рублей на антидепрессанты в 2025 году

женщина держит в одной руке стакан с водой а на другой таблетку
Жители республики потратили сотни миллионов на душевное равновесие. Эксперты спорят: мы стали смелее ходить к врачам или жизнь стала невыносимой?
0
04.02.2026
Здоровье

В Башкирии рак груди, легких и кожи — в топе онкодиагнозов 2025 года

врач осматривает рентген снимок
Минздрав Башкортостана подвел итоги года: у жителей республики выявили больше 15 тысяч случаев онкологии. Самые частые диагнозы — рак молочной железы, кишечника и простаты.
0
03.02.2026
Экономика

Башкирия в середнячках: сколько бензина может купить среднестатистический житель республики

заправочный пистолет в баке автомобиля
Башкортостан занял 43-е место в рейтинге доступности бензина по России. На среднюю зарплату местного жителя можно купить чуть больше тысячи литров АИ-92.
0
03.02.2026
Новости

Башкирия оказалась в топ-3 по преступлениям на пьяную голову: МВД раскрыло статистику

нашивка полиция
МВД России опубликовало статистику преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. Башкортостан занял второе место по России.
0
02.02.2026
Новости

В Башкирии средняя пенсия выросла до 22 900 рублей: официальные данные СФР

пятитысячные рублевые купюры
По информации ведомства, средняя выплата в республике выросла на 11,3%, достигнув 22 900 рублей. При этом фиксируется разница в доходах трудоустроенных и неработающих граждан.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.