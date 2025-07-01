Разбился насмерть: 34-летний мужчина сорвался со скалы в Башкирии

Для 34-летнего туриста поход на знаменитые Айгирские скалы закончился трагедией. Как сообщает МЧС региона, мужчина сорвался с огромной высоты и разбился о камни. Прибывшая на место бригада медиков помочь уже ничем не смогла.
На месте сейчас работают следователи. Им предстоит выяснить все детали случившегося. Как только следственные действия завершатся, спасателям придётся организовывать сложный спуск тела с подножия скалы.
Эта трагедия — печальное звено в целой череде происшествий в горах Башкирии за последний месяц. Буквально за несколько дней до этого с Розовых скал в том же Белорецком районе сорвался 23-летний уфимец. Ему повезло: он выжил, хоть и с переломами ноги и плеча.
А вот в начале июня поход на Красные скалы в Нуримановском районе стал последним для 30-летнего мужчины — он тоже погиб, упав с высоты более 20 метров.
Это какое-то проклятое место? Почему именно на Айгире постоянно случаются трагедии?
Никакой мистики, только суровая реальность. Айгир — это место невероятной красоты и такой же невероятной опасности. Популярность играет с ним злую шутку: сюда едут сотни людей, многие из которых не готовы к серьёзным горам. В итоге мы имеем целый букет трагедий: срывы со скал, утопления на пороге реки Малый Инзер, который тоже называется Айгир, и случаи, когда люди просто травмируются или теряются в лесу. Легенды о смелом жеребце Айгире и плачущей девушке Айгуль создают романтический флёр, но горы остаются горами.
В чём главная опасность Айгира? Скользкие камни, крутые тропы или что-то ещё?
Главная опасность — легкомысленное отношение туристов. Многие считают маршрут простым, но это заблуждение. Во-первых, сам подъём очень крутой, местами под 45 градусов. Во-вторых, огромный участок тропы проходит по «курумнику» — это живая река из камней, которые становятся предательски скользкими после малейшего дождя. В-третьих, на вершине нет никаких ограждений, а отвесные скалы и сильный ветер — опасное сочетание. Часто группы туристов не регистрируются в МЧС, что усложняет спасательные операции, если что-то пойдёт не так.
Говорят, в начале тропы стоит памятник погибшему туристу. Что с ним случилось?
Да, такой памятник действительно есть, и для многих он служит ориентиром начала подъёма. Вокруг его истории ходят разные слухи. Одни говорят, что парень сорвался со скалы, другие — что попал под поезд, пути которого проходят прямо у подножия. Точной информации нет, но само наличие этого монумента — лучшее напоминание о том, что Айгир ошибок не прощает. Это не мистика, а суровое предупреждение каждому, кто начинает восхождение.
Я всё понял, но всё равно хочу поехать. Как сделать поход на Айгир максимально безопасным?
Если вы всё же решились, подходить к походу нужно со всей ответственностью. Вот несколько ключевых правил от спасателей и опытных туристов:
Зарегистрируйте свою группу в МЧС. Это обязательно. В случае ЧП спасатели будут знать, где вас искать.
Правильная обувь. Забудьте про кеды и городские кроссовки. Нужны треккинговые ботинки с нескользящей подошвой.
Проверьте прогноз погоды. В дождь и туман на курумнике делать нечего, это смертельно опасно.
Не ходите в одиночку и не отбивайтесь от группы. Берите с собой заряженный телефон и пауэрбанк.
Никакого алкоголя. Большинство трагедий, особенно на воде, происходит с людьми в состоянии опьянения. Горы требуют ясной головы.
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