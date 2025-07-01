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Разбился насмерть: 34-летний мужчина сорвался со скалы в Башкирии

Трагичный финал похода в Белорецком районе. 34-летний путешественник сорвался с 40-метровой высоты на Айгирских скалах. Шансов выжить не было
скала
©МЧС по Башкирии

Для 34-летнего туриста поход на знаменитые Айгирские скалы закончился трагедией. Как сообщает МЧС региона, мужчина сорвался с огромной высоты и разбился о камни. Прибывшая на место бригада медиков помочь уже ничем не смогла.

груда камней на склоне горы
©МЧС по Башкирии

На месте сейчас работают следователи. Им предстоит выяснить все детали случившегося. Как только следственные действия завершатся, спасателям придётся организовывать сложный спуск тела с подножия скалы.

отряд спасателей
©МЧС по Башкирии

Эта трагедия — печальное звено в целой череде происшествий в горах Башкирии за последний месяц. Буквально за несколько дней до этого с Розовых скал в том же Белорецком районе сорвался 23-летний уфимец. Ему повезло: он выжил, хоть и с переломами ноги и плеча.

А вот в начале июня поход на Красные скалы в Нуримановском районе стал последним для 30-летнего мужчины — он тоже погиб, упав с высоты более 20 метров.

Это какое-то проклятое место? Почему именно на Айгире постоянно случаются трагедии?
Никакой мистики, только суровая реальность. Айгир — это место невероятной красоты и такой же невероятной опасности. Популярность играет с ним злую шутку: сюда едут сотни людей, многие из которых не готовы к серьёзным горам. В итоге мы имеем целый букет трагедий: срывы со скал, утопления на пороге реки Малый Инзер, который тоже называется Айгир, и случаи, когда люди просто травмируются или теряются в лесу. Легенды о смелом жеребце Айгире и плачущей девушке Айгуль создают романтический флёр, но горы остаются горами.
В чём главная опасность Айгира? Скользкие камни, крутые тропы или что-то ещё?
Главная опасность — легкомысленное отношение туристов. Многие считают маршрут простым, но это заблуждение. Во-первых, сам подъём очень крутой, местами под 45 градусов. Во-вторых, огромный участок тропы проходит по «курумнику» — это живая река из камней, которые становятся предательски скользкими после малейшего дождя. В-третьих, на вершине нет никаких ограждений, а отвесные скалы и сильный ветер — опасное сочетание. Часто группы туристов не регистрируются в МЧС, что усложняет спасательные операции, если что-то пойдёт не так.
Говорят, в начале тропы стоит памятник погибшему туристу. Что с ним случилось?
Да, такой памятник действительно есть, и для многих он служит ориентиром начала подъёма. Вокруг его истории ходят разные слухи. Одни говорят, что парень сорвался со скалы, другие — что попал под поезд, пути которого проходят прямо у подножия. Точной информации нет, но само наличие этого монумента — лучшее напоминание о том, что Айгир ошибок не прощает. Это не мистика, а суровое предупреждение каждому, кто начинает восхождение.
Я всё понял, но всё равно хочу поехать. Как сделать поход на Айгир максимально безопасным?
Если вы всё же решились, подходить к походу нужно со всей ответственностью. Вот несколько ключевых правил от спасателей и опытных туристов:

Зарегистрируйте свою группу в МЧС. Это обязательно. В случае ЧП спасатели будут знать, где вас искать.

Правильная обувь. Забудьте про кеды и городские кроссовки. Нужны треккинговые ботинки с нескользящей подошвой.

Проверьте прогноз погоды. В дождь и туман на курумнике делать нечего, это смертельно опасно.

Не ходите в одиночку и не отбивайтесь от группы. Берите с собой заряженный телефон и пауэрбанк.

Никакого алкоголя. Большинство трагедий, особенно на воде, происходит с людьми в состоянии опьянения. Горы требуют ясной головы.
Белорецкий район несчастный случай происшествия в Белорецком районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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