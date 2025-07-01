Разбился насмерть: 34-летний мужчина сорвался со скалы в Башкирии

Трагичный финал похода в Белорецком районе. 34-летний путешественник сорвался с 40-метровой высоты на Айгирских скалах. Шансов выжить не было

Для 34-летнего туриста поход на знаменитые Айгирские скалы закончился трагедией. Как сообщает МЧС региона, мужчина сорвался с огромной высоты и разбился о камни. Прибывшая на место бригада медиков помочь уже ничем не смогла.

На месте сейчас работают следователи. Им предстоит выяснить все детали случившегося. Как только следственные действия завершатся, спасателям придётся организовывать сложный спуск тела с подножия скалы.

Эта трагедия — печальное звено в целой череде происшествий в горах Башкирии за последний месяц. Буквально за несколько дней до этого с Розовых скал в том же Белорецком районе сорвался 23-летний уфимец. Ему повезло: он выжил, хоть и с переломами ноги и плеча.

А вот в начале июня поход на Красные скалы в Нуримановском районе стал последним для 30-летнего мужчины — он тоже погиб, упав с высоты более 20 метров.