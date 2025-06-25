В селе Месягутово с ножевыми ранениями обнаружили тела пожилой пары, Зифы и Владимира Р.

Главным фигурантом по делу проходит их 20-летний внук Денис. Парень недавно прибыл в отпуск из воинской части, расположенной в Свердловской области, пишет Уфа1. Почти через две недели после инцидента его задержали, и он дал признательные показания. Автомобиль, принадлежавший пенсионеру, нашли брошенным в кювете на территории Пермского края.

Тревогу забил один из родственников, который не смог дозвониться до пожилой пары и попасть в их дом 7 июня. Дверь никто не открывал. Прибывшие на место полицейские были вынуждены проникнуть в жилище через окно. По предварительным данным, к моменту обнаружения супруги были мертвы уже несколько дней.

Глава местного сельсовета Артём Сахаутдинов подтвердил, что подозреваемый действительно является внуком убитых. Причины, толкнувшие молодого человека на такой шаг, пока неизвестны — следствие разбирается в мотивах.

Известно, что 75-летний дедушка Владимир был бывшим десантником. Местная администрация в 2022 году даже награждала его за активное участие в патриотических акциях и работе с «Юнармией».