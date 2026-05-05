0
2 часа
Происшествия

Ранее судимый житель Башкирии украл орден погибшего бойца СВО

Прокуратура Башкирии направила в суд дело 43-летнего жителя Белебея, похитившего Орден Мужества, посмертно врученный сожителю потерпевшей — участнику СВО.
погоны прокуратуры
© rutube

Житель Белебея предстанет перед судом за хищение боевой награды погибшего участника специальной военной операции. Прокуратура Республики Башкортостан передала материалы дела в Белебеевский городской суд.

В декабре 2025 года 43-летний мужчина распивал спиртное в гостях у знакомой. Когда хозяйка уснула, он вынес из квартиры Орден Мужества, дрель-шуруповёрт и акустическую колонку. Общая стоимость похищенного составила 37 тысяч рублей. Орден вручили посмертно сожителю потерпевшей, который погиб в ходе боевых действий.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело возбудили по двум статьям — «Кража» и «Незаконное приобретение государственных наград Российской Федерации». За плечами фигуранта уже есть судимости за преступления против собственности.

Напомним, статья 324 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное приобретение или сбыт государственных наград. По данным КонсультантПлюс, санкция по этой статье предусматривает штраф в размере до 80 000 рублей, исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трёх месяцев. Если суд рассматривает хищение награды в совокупности с кражей, наказание назначается по правилам статьи 69 УК РФ о совокупности преступлений — отдельно по каждой статье с последующим сложением или частичным поглощением наказаний.

В марте 2026 года в суд направили дело оренбургской банды из четырёх человек. Участники группы вымогали деньги у раненых бойцов СВО, приезжавших в город на лечение. Таким способом они похитили более 2 миллионов рублей. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Похожие записи
0
31.03.2026
Криминал

Нашёл на улице — попытался снять полмиллиона: жителя Башкирии осудили за взлом чужого банковского приложения

человек пользуется смартфоном
Мелеузовский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который нашёл чужой смартфон, взломал банковское приложение и попытался обналичить 500 тысяч рублей.
0
30.03.2026
Происшествия

Бесплатный бензин по-башкирски: двое водителей заправлялись на «Лукойле» без оплаты

водитель заправляет автомобиль
Полиция Башкортостана возбудила уголовные дела против двух автомобилистов, которые неоднократно уезжали с заправок «Лукойл», не оплатив топливо. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
0
18.03.2026
Криминал

Отчим-стратег и пасынок-исполнитель: в Башкирии спецназ задержал семейный дуэт грабителей ювелирного салона

кража в ювелирном магазине
В Белебее 20-летний юноша похитил из ювелирного салона 27 обручальных колец. Организатором преступления оказался его ранее судимый отчим.
0
26.02.2026
Криминал

В Башкирии должник с гвоздодёром попытался вскрыть банкомат с 12 миллионами

вскрытие банкомата
В Мечетлинском районе Башкирии полицейские задержали 34-летнего мужчину, который вскрыл банкомат с 12 млн рублей, но скрылся с пустыми руками — сработала сигнализация.
0
22.01.2026
Криминал

Бывший глава сельсовета в Башкирии похитил деньги с банковской карты погибшего участника СВО

нашивка полиция
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника. По версии следствия, он снял около 1 млн рублей с карты погибшего родственника-военнослужащего.
0
15.01.2026
Происшествия

В Бшкирии двое мужчин застрелили чужую лошадь на выпасе

голова лошади
Полиция Абзелиловского района возбудила уголовное дело в отношении двоих жителей, подозреваемых в хищении скота. Мужчины застрелили чужую лошадь в лесу, разделали ее и вывезли тушу домой.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.