Ранее судимый житель Башкирии украл орден погибшего бойца СВО

Житель Белебея предстанет перед судом за хищение боевой награды погибшего участника специальной военной операции. Прокуратура Республики Башкортостан передала материалы дела в Белебеевский городской суд.

В декабре 2025 года 43-летний мужчина распивал спиртное в гостях у знакомой. Когда хозяйка уснула, он вынес из квартиры Орден Мужества, дрель-шуруповёрт и акустическую колонку. Общая стоимость похищенного составила 37 тысяч рублей. Орден вручили посмертно сожителю потерпевшей, который погиб в ходе боевых действий.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело возбудили по двум статьям — «Кража» и «Незаконное приобретение государственных наград Российской Федерации». За плечами фигуранта уже есть судимости за преступления против собственности.

Напомним, статья 324 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное приобретение или сбыт государственных наград. По данным КонсультантПлюс, санкция по этой статье предусматривает штраф в размере до 80 000 рублей, исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трёх месяцев. Если суд рассматривает хищение награды в совокупности с кражей, наказание назначается по правилам статьи 69 УК РФ о совокупности преступлений — отдельно по каждой статье с последующим сложением или частичным поглощением наказаний.

В марте 2026 года в суд направили дело оренбургской банды из четырёх человек. Участники группы вымогали деньги у раненых бойцов СВО, приезжавших в город на лечение. Таким способом они похитили более 2 миллионов рублей. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.