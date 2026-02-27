0
3 часа
Происшествия

Ракетная опасность в Башкирии продлилась 1,5 часа

Госкомитет по ЧС официально снял режим ракетной опасности на территории Башкирии. Вынужденные ограничения продлились полтора часа, жертв и разрушений нет.
табличка укрытие
©коллаж Ньюс-Баш

27 февраля 2026 года Госкомитет по ЧС Башкортостана снял режим «Ракетная опасность» на всей территории республики. Тревога продлилась около полутора часов, разрушений и прилётов не зафиксировано. Для региона это стало первым подобным оповещением из-за угрозы баллистического удара.

Днём 27 февраля жители Башкирии получили push-уведомления и сообщения от экстренных служб о введении режима «Ракетная опасность». Людям рекомендовали укрыться в подвалах, цокольных этажах или комнатах без окон.

Спустя примерно полтора часа председатель республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов объявил об отмене режима. Информацию продублировали через мобильное приложение спасательного ведомства. Ни одного обращения о разрушениях или пострадавших в дежурные службы не поступило.

Тревога затронула несколько регионов Поволжья

Аналогичные предупреждения в тот же день получили жители Татарстана, Удмуртии, Пермского края и других субъектов Приволжского федерального округа. Росавиация временно закрыла аэропорты нескольких крупных городов, в том числе Казани и Саратова.

Для Башкортостана это первый случай объявления ракетной опасности из-за угрозы баллистического удара. Однако неделей ранее, 20 февраля 2026 года, власти уже рассылали оповещения — тогда причиной стала вероятная атака беспилотников.

Летом 2025 года ФСБ опубликовала карту радиуса поражения украинских ракетных комплексов. Согласно этим данным, максимальная дальность полёта ракет составляет около 750 километров, тогда как Уфа удалена от вероятных точек запуска почти на 1 200 километров. Это делает прямой ракетный удар по столице республики маловероятным, но дальнобойные дроны по-прежнему способны преодолевать такие расстояния.

Что делать при повторной тревоге

При получении сигнала «Ракетная опасность» нужно немедленно спуститься в подвал, цокольный этаж или перейти в комнату без окон во внутренней части здания. Нельзя оставаться вблизи остеклённых фасадов и на верхних этажах.

Покидать укрытие следует только после официального снятия режима — его передают через приложение МЧС, местные СМИ и систему экстренного оповещения. Держите телефон заряженным и включите уведомления от Госкомитета по ЧС.

Похожие записи
0
21.02.2026
Новости

ФСБ рассказала, чем Telegram опасен для российских военных

мобильный телефон в руках
ФСБ и Роскомнадзор назвали ключевые угрозы Telegram — от утечки военных данных до массового «пробива» персональных данных россиян.
0
19.02.2026
Новости

В Госдуме предложили ужесточить уголовное наказание за нападение на врачей

машина скорой помощи
Парламентарии внесли законопроект о защите медработников. В Башкирии за неполный 2025 год зафиксировали 9 нападений на врачей при исполнении.
0
17.02.2026
Новости

В Башкирии введут обязательное информирование МВД о массовых акциях

нашивка полиция
Депутаты Курултая подготовили законопроект после травмирования людей в ТРЦ «Планета». Организаторы массовых мероприятий будут обязаны сообщать в МВД о планах за 10 дней.
0
17.02.2026
Происшествия

Госкомитет по ЧС Башкирии объявил режим беспилотной опасности

солдат с пулеметом
В Башкирии 17 февраля введен режим опасности атаки БПЛА. Аэропорт Уфы ограничил полеты, жителям рекомендовано оставаться в помещениях. Хронология событий.
0
14.02.2026
Происшествия

В Башкирии система «Паутина» помогла задержать пьяного водителя без прав

инспектор гаи и задержанный водитель
Инспекторы ГИБДД с помощью системы «Паутина» остановили в Кушнаренково водителя «Лады». Мужчина был пьян и ранее лишен прав за оставление места ДТП.
0
13.02.2026
Новости

МВД РФ: мошенники научились восстанавливать данные с закрашенных фото банковских карт

банковская карта Visa
В Министерстве внутренних дел заявили, что стандартные инструменты редактирования фото не обеспечивают полную защиту банковских данных при пересылке.
