Ракетная опасность в Башкирии продлилась 1,5 часа

Госкомитет по ЧС официально снял режим ракетной опасности на территории Башкирии. Вынужденные ограничения продлились полтора часа, жертв и разрушений нет.

27 февраля 2026 года Госкомитет по ЧС Башкортостана снял режим «Ракетная опасность» на всей территории республики. Тревога продлилась около полутора часов, разрушений и прилётов не зафиксировано. Для региона это стало первым подобным оповещением из-за угрозы баллистического удара.

Днём 27 февраля жители Башкирии получили push-уведомления и сообщения от экстренных служб о введении режима «Ракетная опасность». Людям рекомендовали укрыться в подвалах, цокольных этажах или комнатах без окон.

Спустя примерно полтора часа председатель республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов объявил об отмене режима. Информацию продублировали через мобильное приложение спасательного ведомства. Ни одного обращения о разрушениях или пострадавших в дежурные службы не поступило.

Тревога затронула несколько регионов Поволжья

Аналогичные предупреждения в тот же день получили жители Татарстана, Удмуртии, Пермского края и других субъектов Приволжского федерального округа. Росавиация временно закрыла аэропорты нескольких крупных городов, в том числе Казани и Саратова.

Для Башкортостана это первый случай объявления ракетной опасности из-за угрозы баллистического удара. Однако неделей ранее, 20 февраля 2026 года, власти уже рассылали оповещения — тогда причиной стала вероятная атака беспилотников.

Летом 2025 года ФСБ опубликовала карту радиуса поражения украинских ракетных комплексов. Согласно этим данным, максимальная дальность полёта ракет составляет около 750 километров, тогда как Уфа удалена от вероятных точек запуска почти на 1 200 километров. Это делает прямой ракетный удар по столице республики маловероятным, но дальнобойные дроны по-прежнему способны преодолевать такие расстояния.

Что делать при повторной тревоге

При получении сигнала «Ракетная опасность» нужно немедленно спуститься в подвал, цокольный этаж или перейти в комнату без окон во внутренней части здания. Нельзя оставаться вблизи остеклённых фасадов и на верхних этажах.

Покидать укрытие следует только после официального снятия режима — его передают через приложение МЧС, местные СМИ и систему экстренного оповещения. Держите телефон заряженным и включите уведомления от Госкомитета по ЧС.