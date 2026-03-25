20 часов
Происшествия

Рабочий упал с высоты на зернотоке в Башкирии и погиб

Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и не проходил инструктаж по охране труда
Государственная инспекция труда завершила проверку обстоятельств гибели 48-летнего работника ООО «Мичуринский» в Башкирии. Несчастный случай произошёл 3 октября на зернотоке в селе Рабак Янаульского района: мужчина сорвался с обслуживающей площадки зерноочистительного комплекса с высоты около трёх метров и скончался в тот же день.

Судмедэкспертиза выявила в крови погибшего алкоголь — 2,19 г/л. Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина назвала несколько нарушений, которые привели к несчастному случаю. Лестничный марш был неисправен: в перилах отсутствовал промежуточный элемент ограждения. Работодатель допустил сотрудника к исполнению обязанностей без инструктажа по охране труда и не отстранил его, несмотря на признаки алкогольного опьянения.

Инспекция направила материалы расследования в следственные органы.

Похожие записи
17.03.2026
В Башкирии слесаря засыпало породой и затянуло в дробильную установку

В Белорецком районе Башкирии 48-летний слесарь-ремонтник предприятия «Фабрика строительного камня «Доломит» погиб при очистке вибропитателя — его засыпало породой и затянуло в механизм.
09.03.2026
В Башкирии лыжник на полном ходу сбил девушку на курорте «Абзаково» и скрылся на белой Kia Rio

На горнолыжном курорте в Белорецком районе Башкирии 32-летний житель Оренбурга снёс девушку на трассе и скрылся, не оказав помощи. Пострадавшую прооперировали.
07.03.2026
В Башкирии водитель «Гранты» погиб в ДТП с грузовиком на трассе Нефтекамск — Янаул

На трассе Нефтекамск — Янаул легковой автомобиль влетел в грузовик Shacman. Водитель погиб, двое детей и пассажир госпитализированы.
15.01.2026
В Башкирии установили обстоятельства гибели сотрудника сантехнической компании

Гострудинспекция завершила дело о гибели мастера в Стерлитамаке. Траншея на улице Гастелло обвалилась из-за отсутствия креплений, фирма работала в убыток.
13.11.2025
Семья из Баймака судится с санаторием «Красноусольский» после падения сына со второго этажа

Семья из Башкирии судится с санаторием «Красноусольский» после того, как их 11-летний сын выпал из окна и получил перелом.
31.10.2025
От удара кувалдой: в глаз уфимцу попал осколок железа размером 3×2 мм

40-летний уфимец работал во дворе с кувалдой и пренебрёг защитными очками. Металлический осколок отлетел прямо в глаз. Врачи 8-й больницы провели сложнейшую операцию и сумели спасти ему зрение.
21.10.2025
Чудом остался жив: рабочего в Башкирии засыпало землей в двухметровой траншее

В Белорецке 46-летний строитель чудом выжил после обвала в траншее. Мужчину засыпало землей на глубине двух метров
26.09.2025
Туристку из Башкирии убил катер в Анталье

В Турции 42-летняя туристка из Башкирии заплыла за буйки и попала под винты катера для парасейлинга. Женщина погибла на месте. Капитана и владельца бизнеса задержали.
