Рабочий упал с высоты на зернотоке в Башкирии и погиб

Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и не проходил инструктаж по охране труда

Государственная инспекция труда завершила проверку обстоятельств гибели 48-летнего работника ООО «Мичуринский» в Башкирии. Несчастный случай произошёл 3 октября на зернотоке в селе Рабак Янаульского района: мужчина сорвался с обслуживающей площадки зерноочистительного комплекса с высоты около трёх метров и скончался в тот же день.

Судмедэкспертиза выявила в крови погибшего алкоголь — 2,19 г/л. Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина назвала несколько нарушений, которые привели к несчастному случаю. Лестничный марш был неисправен: в перилах отсутствовал промежуточный элемент ограждения. Работодатель допустил сотрудника к исполнению обязанностей без инструктажа по охране труда и не отстранил его, несмотря на признаки алкогольного опьянения.

Инспекция направила материалы расследования в следственные органы.