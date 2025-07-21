Пытки в уфимском пансионате: министр Иванова признала, что власти не контролируют 75% домов престарелых в регионе

В Уфе в частном пансионате «Печки-Лавочки» вскрылись факты издевательств над стариками. Силовики завели уголовное дело, пока министр труда признаёт: большинство таких заведений не под контролем ©Телеграм-канал Shot
Силовики экстренно нагрянули в уфимский пансионат «Печки-Лавочки». Причиной для визита стало шокирующее видео, разлетевшееся по соцсетям, после которого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
На кадрах, ставших достоянием общественности, одного из пожилых постояльцев замотали в простыни и крепко связали. По информации из сети, подобные издевательства, а также побои и голодовки, были в заведении постоянной практикой.
Картина происходящего напоминает триллер. Бывшие сотрудники и очевидцы рассказывают о жуткой антисанитарии, кишащих в комнатах клопах и тараканах. Утверждается, что как минимум одна пенсионерка скончалась вскоре после того, как родные забрали её из этого учреждения.
На фоне скандала министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова сделала ошеломляющее заявление. По её словам, большинство частных домов престарелых в регионе — это серая зона. Ведомство просто не имеет к ним доступа.
«Мы даже не догадываемся, что там происходит», — так чиновница описала ситуацию.
Из двух десятков подобных заведений в республике власти могут контролировать лишь пять, которые работают по государственно-частному партнёрству. Остальные — настоящий чёрный ящик для надзорных органов.
Руководство скандального пансионата, в свою очередь, все обвинения отвергает. Как сообщают СМИ, директор заведения намерен защищать свою деловую репутацию в суде.
- Почему власти не могут просто прийти и проверить любой частный пансионат? В чём юридическая проблема?
Проблема в законодательной лазейке. По действующим законам, деятельность по уходу за пожилыми не требует обязательного лицензирования. Чтобы открыть такой пансионат, достаточно зарегистрировать ИП или юрлицо и уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности. Включение в официальный реестр поставщиков социальных услуг, которое влечёт за собой регулярные проверки, является добровольным. Большинство частников предпочитают не входить в реестр, чтобы избежать контроля. Таким образом, они формально не оказывают «социальные услуги», а предоставляют, например, «услуги по временному проживанию», оставаясь «невидимками» для Минтруда.
- Это первый подобный скандал в Башкирии или такое уже случалось?
К сожалению, это не первый случай. Проблема носит системный характер.
В декабре 2020 года произошла страшная трагедия в селе Ишбулдино, где в нелегальном доме престарелых в пожаре погибли 11 человек. Пансионат также не состоял ни в каких реестрах.
Ещё в октябре 2020 года депутаты Курултая Башкирии разбирались с жалобами на пансионат «Моя семья», условия в котором назвали «концлагерем».
В декабре 2023 года прокуратура выявляла массу нарушений в пансионате в селе Черкассы, где проживало более 60 человек.
- Что конкретно инкриминируют руководству пансионата «Печки-Лавочки»?
Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Поводом стало видео, где постояльца связали и замотали в простыни. Однако на фоне сообщений о систематических избиениях, голодовках и смерти как минимум одной постоялицы после пребывания в пансионате, юристы не исключают, что дело может быть переквалифицировано на более тяжкие статьи, такие как «Истязание» или «Причинение смерти по неосторожности».
- Были ли попытки изменить закон и ввести обязательный контроль?
Да, и неоднократно. Депутаты Госсобрания Башкирии предлагали ввести обязательное лицензирование частных домов престарелых ещё в 2020 году, после предыдущих скандалов. Они даже вносили соответствующий законопроект в Госдуму в апреле 2021 года, но он так и не был принят. Проблема в том, что инициатива требует решения на федеральном уровне, но процесс затягивается на годы, в то время как «серые» пансионаты продолжают работать без всякого контроля.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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