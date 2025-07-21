Пытки в уфимском пансионате: министр Иванова признала, что власти не контролируют 75% домов престарелых в регионе

В Уфе в частном пансионате «Печки-Лавочки» вскрылись факты издевательств над стариками. Силовики завели уголовное дело, пока министр труда признаёт: большинство таких заведений не под контролем

Силовики экстренно нагрянули в уфимский пансионат «Печки-Лавочки». Причиной для визита стало шокирующее видео, разлетевшееся по соцсетям, после которого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

На кадрах, ставших достоянием общественности, одного из пожилых постояльцев замотали в простыни и крепко связали. По информации из сети, подобные издевательства, а также побои и голодовки, были в заведении постоянной практикой.

Картина происходящего напоминает триллер. Бывшие сотрудники и очевидцы рассказывают о жуткой антисанитарии, кишащих в комнатах клопах и тараканах. Утверждается, что как минимум одна пенсионерка скончалась вскоре после того, как родные забрали её из этого учреждения.

На фоне скандала министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова сделала ошеломляющее заявление. По её словам, большинство частных домов престарелых в регионе — это серая зона. Ведомство просто не имеет к ним доступа.

«Мы даже не догадываемся, что там происходит», — так чиновница описала ситуацию.

Из двух десятков подобных заведений в республике власти могут контролировать лишь пять, которые работают по государственно-частному партнёрству. Остальные — настоящий чёрный ящик для надзорных органов.

Руководство скандального пансионата, в свою очередь, все обвинения отвергает. Как сообщают СМИ, директор заведения намерен защищать свою деловую репутацию в суде.