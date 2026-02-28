0
6 часов
Происшествия

Пятеро уфимцев пропали на плато Кваркуш: спасатели прочёсывают лес с сиренами

Пятеро жителей Уфы пропали во время снегоходного похода на плато Кваркуш. К поискам привлекли более 50 спасателей, технику и беспилотники.
спасатель за ноутбуком
©МЧС России

Пять жителей Уфы не вернулись из снегоходного похода на плато Кваркуш в Пермском крае, сообщила МЧС региона. Группа перестала выходить на связь 24 февраля. Их технику обнаружили у деревни, но сами туристы исчезли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль.

Выехали из Золотанки 20 февраля и не вернулись

20 февраля пятеро мужчин приехали в деревню Золотанка Красновишерского округа. Там они пересели на снегоходы и отправились к плато Кваркуш. Маршрут группа нигде не зарегистрировала.

Вернуться туристы планировали 24 февраля, но в назначенный срок на базе не появились. Позже спасатели нашли их снегоходы недалеко от населенного пункта. С тех пор о местонахождении группы ничего не известно.

50 спасателей и 45 единиц техники на Кваркуше

Территорию обследуют более 50 спасателей и добровольцев на 45 единицах техники. Вездеходы включают сирены, чтобы пропавшие могли сориентироваться по звуку. Местность дополнительно осматривают беспилотниками.

Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу

Следственный комитет завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал оперативный доклад о ходе поисков.

Туристы в Башкирии теряются каждую зиму

Зимой туристы в Башкирии и соседних регионах регулярно попадают в сложные ситуации. 2 января 2026 года спасатели выводили из леса пятерых уфимцев, заблудившихся у водопада Атыш в Архангельском районе. На следующий день, 3 января, на Павловском водохранилище потребовалась эвакуация семьи из четырех человек — они перешли водоем, но не смогли вернуться из-за вскрывшегося льда.

Как зарегистрировать маршрут и не пропасть

Перед выходом на маршрут туристическую группу необходимо зарегистрировать в МЧС — через сайт ведомства, «Госуслуги» или по телефону. Регистрация бесплатна и занимает несколько минут, но позволяет спасателям узнать о проблеме раньше и начать поиски по конкретному маршруту.

Если группа не зарегистрирована, как в случае с уфимцами, спасатели узнают о пропаже только от родственников — с задержкой в несколько дней. Каждый потерянный день в зимних горах снижает шансы на благополучный исход.

На маршруте важно иметь спутниковый трекер или телефон с функцией экстренного вызова, запас еды и топлива минимум на двое суток сверх плана, а также заряженные средства связи в герметичной упаковке.

