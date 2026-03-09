0
Происшествия

Пятеро погибли в массовом ДТП на трассе в Караидельском районе Башкирии

9 марта в Караидельском районе Башкирии произошла массовая авария со смертельным исходом. Об этом сообщил начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

В Караидельском районе Башкирии днём 9 марта на трассе Бирск — Тастуба — Сатка произошла массовая авария с пятью погибшими.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Как сообщил главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов, лично выехавший на место, около 13:00 на 72-м километре дороги лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и Hyundai Solaris. В столкновение также оказалась вовлечена Toyota RAV4.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Водитель и два пассажира «Приоры», а также водитель и пассажир корейского седана скончались на месте. Двое взрослых пострадавших с травмами различной тяжести доставлены в больницу. Для координации работы экстренных служб на место прибыл прокурор Караидельского района Фаиль Исмагилов.

RuTube

Причины и точные обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверка находится на контроле надзорного ведомства.

RuTube

Ранее сообщалось, что 3 февраля 2026 года на 212-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Дуванском районе в лобовом столкновении ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz погиб 17-летний подросток.

К слову, всего за неделю до аварии, 3 марта 2026 года, трассу Бирск — Тастуба — Сатка закрывали для грузовиков и автобусов из-за неблагоприятных погодных условий — снега, сильного ветра и ограниченной видимости.

