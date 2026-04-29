Пьяный водитель ударил полицейского в Баймакском районе Башкирии

Прокуратура Баймакского района Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который в феврале 2026 года напал на сотрудника патрульно-постовой службы во время остановки за рулём.

В феврале 2026 года патрульные остановили водителя с признаками алкогольного опьянения и предложили дождаться инспекторов ГИБДД для медицинского освидетельствования.

Мужчина отказался выполнять требования полицейских. Он попытался уехать, а затем толкнул сотрудника ППС и нанёс ему удары коленом в живот и ногу. Дело передано в Баймакский районный суд.

Похожий случай произошёл в Башкирии в августе 2025 года. В Учалинском районе местный житель ехал пьяным и в полицейской форме, отказался от освидетельствования, попытался скрыться и оказал сопротивление при задержании. Сотрудникам пришлось применить силу и надеть на него наручники.

В июне того же года пьяный водитель протащил инспектора ДПС по дороге в Златоусте, пытаясь уйти от полиции. Его взяли под стражу.

По данным МВД Башкортостана, только за одни сутки в апреле 2026 года инспекторы отстранили от управления 23 нетрезвых водителя.

Нападения на полицейских при дорожных проверках фиксируются по всей стране. В ноябре 2025 года пьяный водитель в Каменске-Уральском дважды ударил кулаком инспектора ДПС во время задержания. Красногорский районный суд вынес приговор в 2026 году: штраф 85 000 рублей и компенсация морального вреда пострадавшему в размере 100 000 рублей.