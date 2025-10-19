0
Пьяный водитель на «Мерседесе» пробил стену дома в Башкирии

Ранним утром в Октябрьском 30-летний водитель на «Мерседесе» устроил аварию. Мужчина был пьян, снёс забор и протаранил стену частного дома. Его пассажирка в больнице.
18 октября в городе Октябрьский 30-летний мужчина на «Мерседес Бенц» врезался в частный дом на улице 1-й проезд Свободы. Авария произошла около семи часов утра, водитель не справился с управлением и пробил стену жилища, сообщили в ГАИ по Башкирии.

В результате происшествия пострадала 32-летняя пассажирка иномарки. Женщина получила ушибы и была госпитализирована. Автомобиль получил серьезные повреждения, пробив ограждение и стену здания. Жильцы дома, к счастью, не пострадали.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В парах выдыхаемого воздуха мужчины обнаружили этанол 0,633 промилле. Это превышает допустимую норму и является серьезным нарушением ПДД.

По факту ДТП ГИБДД Башкирии начало административное расследование. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Водителю грозит административная ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде и причинение ущерба.

Накануне в Баймакском районе произошло смертельное ДТП с тремя погибшими после столкновения с лошадью и выезда на встречную полосу. Также ранее в Уфе произошла авария, в которой легковой автомобиль «замотало» на столб.

