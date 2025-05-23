Пьяные рыбаки устроили настоящий кошмар подросткам в Башкирии

В башкирской деревне Мурадым Аургазинского района двое пьяных рыбаков жестоко избили подростков, которые просто гуляли у пруда. Об этом «Честному репортажу» рассказала бабушка пострадавших.

По её словам, к двум друзьям пристали местные рыбаки — Вильдан Х. и Шамиль Ф. Мужчины были в стельку и решили, что подростки им должны спиртное и закуску. Получив закономерный отказ, они просто взбесились.

Одному парню разбили бутылку прямо об голову, а второго начали топить — окунали головой в воду.

Сейчас один из ребят лежит в больнице с сотрясением мозга. У парня не слышит ухо, всё лицо в синяках и ссадинах. Родственники уже написали заявление в полицию.