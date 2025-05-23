Главная » Происшествия
21

Пьяные рыбаки устроили настоящий кошмар подросткам в Башкирии

©Imagen

В башкирской деревне Мурадым Аургазинского района двое пьяных рыбаков жестоко избили подростков, которые просто гуляли у пруда. Об этом «Честному репортажу» рассказала бабушка пострадавших.

По её словам, к двум друзьям пристали местные рыбаки — Вильдан Х. и Шамиль Ф. Мужчины были в стельку и решили, что подростки им должны спиртное и закуску. Получив закономерный отказ, они просто взбесились.

Одному парню разбили бутылку прямо об голову, а второго начали топить — окунали головой в воду.

Сейчас один из ребят лежит в больнице с сотрясением мозга. У парня не слышит ухо, всё лицо в синяках и ссадинах. Родственники уже написали заявление в полицию.

Аургазинский район драка в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.