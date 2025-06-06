Путешественник с псом двое суток выживал в горах Башкирии

Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов рассказал в своем телеграм-канале о спасении заблудившегося альпиниста. 36-летний мужчина с четвероногим спутником провёл двое суток в горной ловушке, прежде чем его нашли поисковики.

Одиночка стартовал из села Тюлюк на покорение Иремеля и успешно покорил вершину. Однако на обратном пути густой туман превратил спуск в лотерею — путешественник прошел мимо тропы и угодил в дебри хребта Аваляк.

Припасы кончились, силы на исходе. Спасением стал пойманный мобильный сигнал — турист сумел передать координаты службе экстренного реагирования. Диспетчеры дали чёткие инструкции: сидеть на месте, разводить костёр, ждать.

Поисковая команда быстро обнаружила местонахождение заплутавшего. И человек, и его хвостатый товарищ оказались живы-здоровы, хотя изрядно потрёпанные приключением.