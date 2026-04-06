Пудель выжил при крушении поезда под Ульяновском и вернулся к хозяйке в Уфу

Двухмесячный щенок пуделя пережил сход вагонов поезда №302 «Москва — Челябинск» 3 апреля. Его спасла проводница Ирина — и 4 апреля он воссоединился с хозяйкой.

Двухмесячный пудель вернулся в Уфу после того, как вагон, в котором он ехал, сошёл с рельсов под Ульяновском 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Щенок следовал один в багажном отсеке поезда №302 «Москва — Челябинск». Когда вагоны опрокинулись, проводница штабного вагона Ирина вернулась к повреждённому купе. Клетка разломалась, но сам он не пострадал — только сильно перепугался и замёрз. Ирина посадила его в рюкзак и передала в резерв проводников, где коллеги накормили собаку и присмотрели за ней.

«Щенок не пострадал, но испугался и замёрз. Ирина нашла временную переноску — рюкзак, и отправила собаку в резерв проводников, где её накормили и оставили отдыхать под присмотром сотрудников. И вот теперь собака наконец-то дома: сегодня на вокзале Уфы щенка передали хозяйке», — говорится в сообщении телеграм-канала «Телеграмма РЖД».

Напомним, утром 3 апреля в районе станции Бряндино Ульяновской области в 6:26 мск семь вагонов пассажирского поезда №302 «Москва — Челябинск» сошли с рельсов. В поезде ехали 412 человек.

По данным Следственного комитета РФ, предварительная причина — ненадлежащее состояние железнодорожного полотна. Следователи изъяли фрагменты путей и направили их на экспертизу. По факту крушения СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ.

Никто не погиб. По итоговым данным, пострадали 35 человек, в том числе четверо детей»; 18 из них госпитализированы, двое — в тяжёлом состоянии. РЖД пообещала вернуть пассажирам полную стоимость билетов.

В декабре 2024 года похожая авария случилась под Мурманском: пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, стоявшим на ремонте. Тогда погибли два человека, ещё 31 получили травмы.