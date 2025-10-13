Психиатр назвал 3 возможные причины, почему отец выбросил дочь из окна в Уфе

Известный психиатр разобрал трагедию, где отец выбросил дочь из окна. Вероятная причина — предвестник шизофрении. Но есть и другие версии.

Профессор психиатрии Ильгиз Тимербулатов прокомментировал трагический случай в Уфе, где отец выбросил свою трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Главврач Центральной клинической психбольницы им Ф.А. Усольцева в интервью «Электрогазете» назвал несколько вероятных психических состояний, которые могли привести к такому поступку, но подчеркнул, что точный диагноз установит только судебная экспертиза.

Основная версия — предвестник шизофрении

По мнению профессора, причиной мог стать парагномен — парадоксальное расстройство мышления, которое иногда возникает за несколько лет до начала шизофрении. При таком состоянии человек совершает дикие и нелогичные с точки зрения здорового человека поступки, которые для него самого кажутся нормальным решением проблемы.

«В учебниках приводится классический случай, когда человек позвал друга с балкона, тот не услышал, и пациент выкинул ребенка, чтобы обратить на себя внимание. Для нас это ужасно, а для больного — абсолютно нормально», — объяснил Ильгиз Тимербулатов.

Другие возможные причины

Среди других вероятных диагнозов эксперт назвал :

Бессудорожный пароксизм (проявление эпилепсии). Это приступ, во время которого человек находится без сознания, совершает сложные действия, но потом ничего не помнит.

Воздействие алкоголя или наркотиков. Психоактивные вещества могут вызывать неконтролируемую агрессию и неадекватное поведение.

Что будет дальше с обвиняемым?

Мужчина арестован и отправлен в СИЗО. Его странное поведение в зале суда, по словам психиатра, может быть как проявлением болезни, так и реакцией на содеянное или даже симуляцией.

Окончательную причину поступка установит комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Она определит, был ли мужчина вменяем в момент совершения преступления и нуждается ли он в принудительном лечении.