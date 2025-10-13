0
53 минуты
Происшествия

Психиатр назвал 3 возможные причины, почему отец выбросил дочь из окна в Уфе

Известный психиатр разобрал трагедию, где отец выбросил дочь из окна. Вероятная причина — предвестник шизофрении. Но есть и другие версии.
арест преступника
©Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

Профессор психиатрии Ильгиз Тимербулатов прокомментировал трагический случай в Уфе, где отец выбросил свою трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Главврач Центральной клинической психбольницы им Ф.А. Усольцева в интервью «Электрогазете» назвал несколько вероятных психических состояний, которые могли привести к такому поступку, но подчеркнул, что точный диагноз установит только судебная экспертиза.

Содержание
  1. Основная версия — предвестник шизофрении
  2. Другие возможные причины
  3. Что будет дальше с обвиняемым?

Основная версия — предвестник шизофрении

По мнению профессора, причиной мог стать парагномен — парадоксальное расстройство мышления, которое иногда возникает за несколько лет до начала шизофрении. При таком состоянии человек совершает дикие и нелогичные с точки зрения здорового человека поступки, которые для него самого кажутся нормальным решением проблемы.

«В учебниках приводится классический случай, когда человек позвал друга с балкона, тот не услышал, и пациент выкинул ребенка, чтобы обратить на себя внимание. Для нас это ужасно, а для больного — абсолютно нормально», — объяснил Ильгиз Тимербулатов.

Другие возможные причины

Среди других вероятных диагнозов эксперт назвал :

  • Бессудорожный пароксизм (проявление эпилепсии). Это приступ, во время которого человек находится без сознания, совершает сложные действия, но потом ничего не помнит.
  • Воздействие алкоголя или наркотиков. Психоактивные вещества могут вызывать неконтролируемую агрессию и неадекватное поведение.

Что будет дальше с обвиняемым?

Мужчина арестован и отправлен в СИЗО. Его странное поведение в зале суда, по словам психиатра, может быть как проявлением болезни, так и реакцией на содеянное или даже симуляцией.

Окончательную причину поступка установит комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Она определит, был ли мужчина вменяем в момент совершения преступления и нуждается ли он в принудительном лечении.

