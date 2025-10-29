Прямо в пах укусила: в Башкирии экзотическая змея атаковала своего хозяина

41-летний житель Салавата пострадал от укуса собственного каспийского полоза. Инцидент произошел 28 октября, когда мужчина решил искупаться вместе со своим питомцем. Змея внезапно проявила агрессию и укусила владельца сразу в три места: руку, бедро и паховую область.
Медики обследовали пострадавшего и обнаружили обширную гематому в районе паха. Каспийский полоз относится к неядовитым змеям, однако его укусы достаточно болезненны. Жизни мужчины ничего не угрожает, но ему предстоит лечение последствий нападения.
Пострадавший увлекается разведением экзотических животных и содержит дома целую коллекцию необычных питомцев. В его квартире живут различные паукообразные, редкие насекомые (включая тараканов), ящерицы и несколько видов змей. Это не первый случай, когда экзотические питомцы нападали на своего владельца.
Каспийский полоз — змея, занесенная в Красную книгу России. Несмотря на внушительные размеры и способность к активной защите, этот вид не обладает ядовитыми железами. Укусы полоза могут приводить к кровотечению, гематомам и воспалению тканей.