Прямо в пах укусила: в Башкирии экзотическая змея атаковала своего хозяина

В Салавате экзотическая змея атаковала хозяина: каспийский полоз оставил мужчине гематому в области паха. Питомец — не ядовитый, но лечиться придётся долго.

41-летний житель Салавата пострадал от укуса собственного каспийского полоза. Инцидент произошел 28 октября, когда мужчина решил искупаться вместе со своим питомцем. Змея внезапно проявила агрессию и укусила владельца сразу в три места: руку, бедро и паховую область.

Медики обследовали пострадавшего и обнаружили обширную гематому в районе паха. Каспийский полоз относится к неядовитым змеям, однако его укусы достаточно болезненны. Жизни мужчины ничего не угрожает, но ему предстоит лечение последствий нападения.

Пострадавший увлекается разведением экзотических животных и содержит дома целую коллекцию необычных питомцев. В его квартире живут различные паукообразные, редкие насекомые (включая тараканов), ящерицы и несколько видов змей. Это не первый случай, когда экзотические питомцы нападали на своего владельца.